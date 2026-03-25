Emoce stoupají a pracují, Flynn terčem. Věříme, že máme chytré hráče, zní z Hradce
Důvody k velké rivalitě nemají. Ano, Třinec sice ve finále 2023 Hradec pokořil, ale vadivější soupeře let minulých byste našli u obou klubů. Přesto právě v této čtvrtfinálové sadě začínají naplno bublat vášně. V plné nahotě je odhalil třetí zápas s výhrou Mountfieldu 3:2, kdy padly vyšší tresty pro domácího Libora Hudáčka i hostujícího Kevina Klímu. Ten se předtím pral s Danielem Kurovským. „Bez emocí se hrát nedá,“ má za stavu 2:1 na zápasy jasno Ocelář Patrik Hrehorčák.
Nedaleko Werk areny z komínu Třineckých železáren při úterní odpolední směně plápolal jasně zářivý plamen. Odpovídal výhni, jaká se udála v navazujícím souboji Třince a Hradce. Po utkání se však domácí sháněli spíš po ledu. Hlavně útočník Oscar Flynn, který schytal rány do hlavy, ramene i lýtka.
Ve třech případech rodák z britského Burnley zařídil přesilovku pro Oceláře. Po ataku Klímy v závěrečné třetině pak dokonce pětiminutovou výhodu. Bývalý Tygr z Liberce rozdráždil Východočechy zejména v prostřední fázi zápasu, kdy dávno po odpískání vystřelil kotouč směrem k brankáři Stanislavu Škorvánkovi. Odplata nastala hned v několika případech.
„Když hrál proti mně, taky jsem proti němu šel,“ glosoval těsný hradecký přístup k Flynnovi třinecký Hrehorčák. „Řekl bych to tak, že se dokáže dostat pod kůži. Pro nás jenom dobře. Když někdo nemá emoce, v play off nemá co dělat. Patří to k tomu. I já podobné věci vyhledávám. Ať nás provokují, my se připravíme.“
Právě kvůli dráždění a oplácení všeho druhu si hosté v závěru užili perné chvilky. Za stavu 3:1 pustili hráče v bílých dresech k dlouhé početní převaze pět na tři, kterou využil Ondřej Kovařčík. Domácí se dál drželi v drtivém tlaku, sáhli také k odvolání brankáře Marka Mazance, ale další úder už neuklohnili. Mountfield si těsný náskok pohlídal, a kdyby se hrálo o sekundu déle, vyhrál 4:2.
Článek pokračuje pod grafikou
Jenže trenér Tomáš Martinec dobře věděl, že mohlo být daleko hůř. „Věřím, že máme chytré hráče a že se poučíme z faulů a nedisciplinovanosti, která v závěru byla. Může to být fatální! Se štěstím se úterní zápas dohrál, jak se dohrál. Věřím, že emoce, které ve hře jsou, naši hráči zkrotí a budou v dalším zápase chytřejší,“ apeloval kouč.
Ani Oceláři nemohli mít po utkání klidné spaní. Jeden z nejdůležitějších členů ofenzivy Libor Hudáček zcela zbytečně loktem sestřelil Aleše Jergla, za což si ve druhé třetině vysloužil předčasný odchod do kabiny. Stejně jako u Klímy hrozí, že incident bude dohrávat disciplinární komise v čele s hlavním soudcem Viktorem Ujčíkem.
„Je to play off. Nikdo samozřejmě nechce faulovat, nikdo nechce hrát oslabení. A my jsme je bohužel hráli,“ krčil rameny stratég Třince Boris Žabka.
Kdyby o krajana Hudáčka přišel, byl by to velký škrt přes rozpočet. I když Slezané věří, že mají kam sáhnout – na tribuně vysedává ostřílený Petr Vrána, ze střídačky může na led sestoupit neméně zkušený Vladimír Dravecký – vysoce produktivních forvardů v mančaftu ubývá. Od prvního klání v Hradci chybí Petr Sikora, který má problém s rukou, z marodky se stále nevrátil ani Marko Daňo. Zvláště díra na centru by v případě Hudáčkovy stopky byla značná.
Je jisté, že ani jedno z mužstev v rámci vlastní neústupnosti nesleví. Pakliže by Mountfield ztratil Klímu, dokáže muziku tvrdit třeba Patrik Miškář, který to v sérii několikrát prokázal. Vhazování proti urostlému borci často bolí nejen elitního centra Třince Michala Kovařčíka. Rozhodčí a trenéry teď čeká štelování podobných zákroků a provokací do únosné míry, slučitelné s efektivní hrou.