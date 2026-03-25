Třinec - Mountfield HK 4:2. Oceláře dělí krok od semifinále. Vítězný gól zkoumalo video
Čtvrtfinálová série má blízko k rozuzlení. Třinečtí hokejisté ve čtvrtém zápase proti Hradci Králové vyhráli doma 3:2 a s vedením 3:1 na zápasy je od postupu do semifinále extraligového play off dělí jediné vítězství. V napínavé bitvě přitom dvakrát vedli Východočeši, Ocelářům se ale pokaždé podařilo srovnat. Zlom nastal v 53. minutě, kdy puk do branky procpal Andrej Nestrašil. Trefu zkušeného útočníka po dlouhém zkoumání situace na videu posvětili rozhodčí. Třemi body se blýskl Michal Kovařčík (1+2). Mountfield se pokusí odvrátit konec sezony ve čtvrtek od 18.00.