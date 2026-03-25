Třinec - Mountfield HK 4:2. Spor o vítězném gólu! Nejsme v NHL, oponoval kouč Hradce
Viděl puk, píchnul do něj a jel slavit s tribunami. Andrej Nestrašil ve čtvrtém čtvrtfinále Třince proti Hradci Králové prokázal hlad po gólu, když pod bruslí brankáře Stanislava Škorvánka dostal kotouč za čáru. Jeho zásah z času 52:41 rozhodnul, podle hostů však neregulérně. „Myslím, že tam byly dva fauly na našeho brankáře," rozporoval výrok sudích po hradecké výzvě trenér Tomáš Martinec. Mountfield na třetí trefu Ocelářů nezvládl reagovat a prohrál 2:4. V sérii tak ztrácí už 1:3.
Nestrašilovu intervenci hosté ani tak nenapadali. Vadilo jim nicméně počínání Ondřeje a Michala Kovařčíkových, kteří před brankou na 3:2 odvedli šichtu na brankovišti. Hlavně druhý jmenovaný strčil holí do Škorvánkova betonu, čímž slovenskou jedničku na chvíli rozhodil.
Podle mužů v pruhovaném nicméně o faul nešlo. Zároveň měl brankář Mountfieldu dle jejich soudu dost času se srovnat. Martinec s takovým pohledem nesouhlasil.
„Těžké pro gólmana udělat třetí zákrok, když mu dvakrát někdo poposune beton. Za mě neregulérní gól, ale pravidla jsou tak nastavená, že málokdy víte, jestli gól bude, nebo nebude platit,“ postesknul si dvaapadesátiletý stratég Hradce.
Když dostal otázku na spornou situaci třinecký kouč Boris Žabka, pochopitelně hájil domácí tábor. „Můj názor je, že kdyby se to stalo v NHL, rozhodčí se ani nejdou dívat na video. Za mě byl kotouč vidět, je to o důrazu do branky, my jsme ho měli,“ pravil. „V NHL se to samozřejmě posuzuje jinak, tam takové góly padají. Ale my nejsme v NHL. U nás běžně neplatí,“ oponoval záhy Martinec.
Ztráta ho pochopitelně štvala. I ve druhém klání pod Javorovým se Hradečtí znovu převlékli za pohádkovou babiznu, která nabízí čilé Sněhurce otrávené jablko. I když si bíločervení chtěli enormní aktivitou a ofenzivním přístupem zajistit vedení, nejprve Michael Vukojevic a v průběhu druhé části taky Jakub Pour poslali dvakrát do trháku hosty. Jenže ani to nestačilo.
Dvacet sekund před koncem prostřední třetiny srovnal na 2:2 ukázkovou tečí Michal Kovařčík, stejný muž pak figuroval u zlomové Nestrašilovy branky. „Kluci u tyčky bojovali, a když jsem jel kolem, všiml jsem si, že puk je mezi tyčkou a bruslí brankáře. Neměl ho pod kontrolou. Píchl jsem do puku, šlo o to ho jen trefit,“ líčil střelec, jak se rozhodnutí urodilo.
Oceláři pak zavřeli krám, sehráli ukázkovou obranu středního pásma, nekomplikovali si život. Kdo by ovšem slavnou značku nadále vnímal optikou defenzivní mašiny, která trpělivě vyčkává na dvě kvalitní střely za třetinu, výrazně by se mýlil. Pod taktovkou Slováka Žabky se Třinec prezentuje líbivým hokejem s jasným drajvem do klece a množstvím pokusů z nejnebezpečnějších prostorů.
„Myslím, že to ukazujeme celou sezonu. Vytváříme si dost šancí. Příležitosti ze slotu jasně mluvily v náš prospěch, možná jsme mohli být i produktivnější, ale byli jsme efektivní tak, jak jsme potřebovali. Stačilo to. Věřím, že budeme pokračovat. Snažíme se hrát ofenzivně, vytvořit si kupu šancí, což se daří,“ potvrdil Žabka.
„Naše zápasy jsou dobré. Když vydržíme, máme šanci. Nějaké systémové změny jsou, ale hrajeme podle toho, co si žádá výsledek. Když prohráváme, trošku víc tlačíme. Reagujeme na vývoj. Ale určitě jsme v útočném pásmu silnější než dřív,“ doplnil Nestrašil.
Výsledkem je nejen střelecká převaha 34:22 z posledního střetnutí, ale hlavně třinecké vedení v sérii. Hradec coby obyvatel elitní čtyřky ze základní části bude bojovat s nožem u krku. Kufry může balit už po pátečním zápase, doma v play off ještě neuspěl.