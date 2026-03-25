Karlovy Vary - Liberec 1:4. Bílí Tygři s klidnou hlavou. Potvrdili vzedmutí a srovnali
Ve třetí třetině mířil až moc přesně a trefil tyčku za zády Petra Kváči. Karlovarský kapitán Jiří Černoch mohl zdramatizovat vývoj čtvrtého čtvrtfinále a snížit na rozdíl jediné branky. Místo toho si Bílí Tygři náskok pohlídali a po výhře 4:1 srovnali stav série na 2:2. „Jeli jsme sem s klidnou a srovnanou hlavou. Nedělat kraviny, zbytečné fauly, jako jsme dělali v druhém zápase v Liberci," vysvětloval lídr libereckých hokejistů Radim Šimek.
94 minut a 36 sekund. Tak dlouho čekala Energie, než ve čtvrtfinálové sérii s Libercem dala první branku na domácím ledě. Nakonec zůstalo jen u ní. Bílí Tygři navázali na zlepšenou hru z úterního klání a od začátku zápasu si šli za vítězstvím.
„Třetí zápas byl klíčový. Tam kdyby to bylo 0:3, už by to pro nás bylo kritické. Pomohl nám první gól. V téhle sérii kdo dá první gól, uklidní ho to,“ popisoval Šimek.
Zmíněné úvodní trefy se dočkal s Tygry už po necelých pěti minutách hry, kdy dorážel úplně volný Martin Faško-Rudáš, o chvíli později zvýšil Radan Lenc. V polovině utkání přidal třetí trefu v přesilovce Jaromír Pytlík, jenž se prosadil v play off vůbec poprvé v kariéře.
Naopak Energie se jen těžko dostávala do šancí, ve druhé části šly na Kváču jen tři střely. „A ještě jedna naše, ne? To jsme si dali vlastňáka,“ usmíval se po utkání liberecký kapitán. Trefně připomněl jediný zásah domácích. Černoch nahrával z rohu do ohně před brankovištěm a Kristaps Zile si puk smolně srazil do sítě.
„Gól smolný, možná kdyby nepadl, bylo by to ještě s větším klidem. Ale aspoň se na ledě něco dělo,“ vykládal Šimek.
Tomek povýšil do elitní lajny
Se spoluhráči se ve třetí třetině ještě ocitl pod tlakem, ale situaci přestáli až na Černochovu tyčku s přehledem. Naopak Lenc ještě dokázal využít prostoru a upravil skóre na 4:1. I díky dvěma gólům zkušeného útočníka došli Bílí Tygři zdánlivě v poklidu ke srovnání série.
„Asi to tak možná vypadalo. Ale oni měli v první třetině šance, mladý Tomek měl šanci do prázdné, ale přeskočilo mu to trochu hokejku. Naštěstí nedal,“ upozorňoval liberecký lídr.
Tomek mohl udeřit už v úvodu zápasu v přečíslení, jenže branku vůbec netrefil. Stejně neslavně dopadl i únik Jakuba Minárika. Slovenský útočník hodil puk bekhendem nad. „Nepovedlo se mi dobře trefit kotouč. Ale situace už je za námi a budeme tvrdě pracovat, abychom skóre otočili a vyhráli,“ ujišťoval Tomek v přestávkovém rozhovoru pro Českou televizi.
V průběhu utkání povýšil do elitní lajny k Černochovi s Janem Bambulou, do třetí brázdy se propadl zkušenější David Šťastný. Další pohyby v karlovarské sestavě byly vynucené zraněním Adama Lukošika. Další odpadlý hráč přidělává týmu vrásky na čele, ze stavu 2:0 se rázem začíná od začátku.
„Máme trošku problém se založením, někdy to hrajeme zbytečně až moc jednoduše. Měli bychom si víc věřit na puku. Věřím, že když tohle zlepšíme a budeme mít lepší rozehrávku, budeme se do šancí dostávat víc,“ hledal problémy ve hře kapitán Černoch.
S Energií se vrátí v pátek do Liberce v odlišné pozici. V prvních dvou duelech měli Západočeši navrch, soupeře dokázali rozzuřit doběla, aby se nesoustředil na zápas. Jenže Bílí Tygři se uklidnili a převzali otěže série. „Nechci říct, že to je zkušeností, máme hodně mladý tým. Ale je to i o zkušenostech, že my staří jako já, Lenci, Jarda Vlach jsme si něčím prošli a víme, co je klíč k úspěchu. Rozhodně to není to, že budeme furt sedět na druhé straně,“ dobře věděl Šimek. „Věřím, že když budeme hrát takhle, už to zvládneme,“ dodal sebevědomě.