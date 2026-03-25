Karlovy Vary - Liberec 1:4. Bílí Tygři srovnali sérii, dvěma góly zazářil Lenc
Tato série bude ještě boj! Liberečtí hokejisté vyhráli i druhý zápas v Karlových Varech a výhrou 4:1 srovnali stav čtvrtfinále play off extraligy na 2:2. O druhém triumfu v lázeňském městě rozhodli Bílí Tygři již povedenou první třetinou, kdy odskočili do vedení 2:0. Energie se před vlastními fanoušky zmohla pouze na korigování skóre. Dvěma góly se za hosty zaskvěl zkušený útočník Radan Lenc.
Ve 4. minutě se dostal do první šance hostující Jansa, na druhé straně v přečíslení po Jiskrově bekhendové přihrávce minul odkrytou branku Tomek. V čase 4:38 se Bílí Tygři dočkali vedení. Weatherbyho střelu vykopl Frodl levým betonem a z dorážky skóroval Faško-Rudáš. V 6. minutě mohl zvýšit náskok Musil, který střelou z pravého kruhu trefil horní tyč.
V polovině úvodní části minul bekhendovou střelou domácí Minárik. Přihrávajícího Lukošika fauloval Baránek, což si sudí ověřili. Pro karlovarského útočníka zápas skončil. Bílí Tygři se v oslabení ubránili a ve 13. minutě se dočkali druhé branky. Po levé straně ujel obraně Energie Lenc a z levého kruhu prostřelil Frodla. V závěru první části se domácí neprosadili ani při Zileho trestu.
Na začátku druhé části se ocitl opět sám před Frodlem Jansa, ale karlovarský gólman zasáhl. Na druhé straně se snažil ohrozit bekhendem Kváču Koffer. Karlovarský gólman si zase poradil s bekhendovou střela Musila. Další možnost aktivního Liberce měl Galvas. Frodl musel krýt i bekhendovou dorážku Faška-Rudáše. Po Dellově faulu se dočkal první přesilovky v utkání také Liberec a v čase 30:18 ji využil po Jansově přihrávce střelou z pozice mezi kruhy Pytlík.Ve čtvrtém zápase v play off v kariéře se dočkal premiérové branky.
V 35. minutě ukončila Energie domácí brankový půst v sérii. Černoch z pravého rohu hledal před brankou Bambulu a za Kváču puk nešťastně tečoval Zile. Liberec se ubránil při vyloučení Faška-Rudáše. Před druhou pauzou v brejku nestihl Šimkem podražený Váňa přihrát přesně volnému Redlichovi, ale sudí Květoň s Pražákem nevylučovali.
Na startu závěrečné části zahrozil Weatherby. Přesilovku domácích po Baránkově vyloučení přerušil po 34 sekundách faulem Bambula, ale domácí při hře čtyř proti čtyřem byli ve 46. minutě blízko snížení. Kapitán Černoch po individuální akci trefil pravou tyč. V 55. minutě pečetil výhru Bílých Tygrů Lenc, který se po Sandbergově přihrávce dostal do úniku a podruhé v utkání překonal Frodla. Stav už nezměnila ani dlouhá power play domácích.