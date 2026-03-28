Klesla otevřeně o Varaďovi: Za koncem je něco většího. Další šanci dostane, ale musí…
Ve Vítkovicích dělal čtyři sezony rozvojového kouče i asistenta. Dobře zná reálie ostravského klubu. Bývalý přední český obránce Rostislav Klesla (44) se zároveň během hráčské kariéry setkal s Václavem Varaďou, dnes již bývalým koučem a sportovním manažerem Ridery, v jedné kabině. Nedávná výpověď pro bývalého spoluhráče z Třince Kleslu překvapila, a nevidí za ní jen sportovní výsledky. „Šlo znát, že hráči pro Vaška nehráli,“ vypráví v rozhovoru pro iSport.
Co jste říkal na odvolání Varadi po necelém roce a půl ve funkci?
„Vnímal jsem v sezoně, že hra Vítkovic neklape, jak by měla. Pořád jsem ale nečekal, že by měl Venca skončit. Pro mě překvapení. Muselo tam být něco většího než výsledky. Ty jsou samozřejmě v profesionálním sportu velmi důležité, základ úspěchu. Někdy je na ně ovšem potřeba čas. Myslel jsem si, že ho Vašek dostane. Asi tam bylo něco víc.“
Napadá vás konkrétnější důvod?
„Ze hry čišelo a šlo vidět, že hráči pro trenéra nehrají. Vnímal jsem to, když jsem se na Vítkovice díval. Začaly slibně, hlavně díky gólmanovi Hrachovinovi, který chytal první třetinu základní části velmi dobře. Tehdy už možná pomalu přibývaly určité praskliny a vytrácely se základní prvky, kterými by se měl jakýkoliv tým, co nemá úplné hvězdy, prezentovat. Jde o bojovnost, dobré speciální týmy, vyřešené detaily v obranné hře. A ve Vítkovicích nastal pravý opak.“
Navíc ve značném kontrastu s tím, čím Varaďa proslul na jiných adresách.
„Hodně lidí, včetně mě, to udivovalo. Trenér Varaďa se vždycky takovým stylem prezentoval, ale Vítkovice ho postrádaly, což mě překvapovalo nejvíc. Má určitě nějakou příčinu, že svěřenci pro trenéra nehráli. Šlo to vidět v play off, kdy se nemohli nakopnout. Každý hrál pod úroveň svých možností, snad kromě Nellise a pár dalších výjimek. Podivné.“
Dá se s takovým stavem mančaftu vůbec hnout?