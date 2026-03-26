Špičkový střelec opouští extraligu. Chci zlepšit sebe, ne konto v bance, uvažuje Fridrich
V Olomouci mu končí smlouva a řada špičkových extraligových klubů podnikla ostrý výpad. Cíl? Získat Petra Fridricha do svého tábora. Důvod? Jednoznačný. Paleta 21 gólů v poslední sezoně, na olomoucké zvyklosti parádní počin. K tomu zřejmý potenciál dalšího progresu. Pětadvacetiletý útočník a s magisterským titulem inženýr chemie však uvažuje v souvislostech, nehledí jen a pouze na atraktivní sumu na výplatní pásce. Rozhodl jinak a zvolil cizinu. Proč přesně? O tom vykládá v rozhovoru pro iSport. Každopádně Hanákům odchází ofenzivní klenot, nahradit jej bude více než složité.
Překonat hranici dvaceti extraligových gólů je známkou vysoké kvality, v sezoně se vás našlo jen pět. Musíte být hodně spokojený, ne?
„Určitě to beru pozitivně, před sezonou bych takovou porci nečekal. Já se do dobrých šancí dostával vždycky, letos se mi podařil takový mix. Proměnil jsem víc příležitostí a dařilo se mi využívat i přesilovky, akce častokrát končily na mé hokejce. Měl jsem samozřejmě i štěstí. Celkově je to obrázek cifry, na kterou bych chtěl cílit i v budoucnu.“
Cítíte sám na sobě, že jdete postupně nahoru? Pětadvacet let je v hokeji super věk, spousta prostoru k dalšímu zlepšování. Co za vaší cestou vzhůru vězí?
„Vyzní to jako klišé, ale je to pravda. Zkrátka každodenní práce. Mám to v sobě dané od mládežnických kategorií. V té době to k profesionálnímu hokeji úplně nesměřovalo, byly takové chvíle. Ale nechtěl jsem to vzdát a makal dál, abych se pořád posouval. Každý rok aspoň o kousek. Nikdy jsem se během jedné jediné sezony nevypracoval o kus nahoru, ale pokaždé se aspoň o kousek zlepšil. A to mám v sobě pořád, vydrželo mi to.“
Kdysi jste prohlašoval, že byste šel rád ve stopách Zbyňka Irgla, s nímž jste se potkal ve Vítkovicích. V jaké jste nyní fázi?
„Zbyňa má za sebou perfektní kariéru, poznali jsme se ve Vítkovicích, bylo mi dvacet, jemu dvakrát tolik. Dost lidí nás srovnávalo, ať už novináři nebo i manažeři, trenéři. Zbyňa byl vždycky