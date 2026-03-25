Pour: Začali na nás štěkat, chce to přidat na agresivitě. Třinec má neskutečné mužstvo
Správný recept zatím hledají marně. S Třincem padli dvakrát doma a následně jednou venku. I proto hokejisté Hradce Králové vrávorají nad propastí. Teď už nesmí klopýtnout, potřebují vyhrát třikrát za sebou. V závěru předali signál, že rozhodně nic nebalí. „Trošku jsem je tam seknul a najednou na nás začali štěkat. Chce to přidat na agresivitě," burcoval útočník Jakub Pour po porážce 2:4.
Ačkoliv se hrálo poměrně ostře, do závěrečného gólu na 2:4 jste faulovali jedinkrát. Apelovali jste na větší disciplínu?
„Samozřejmě, fauly jsou alfa a omega. Ať už oslabení, nebo přesilovky. Když jim přesilovku nedáme, máme mnohem větší šanci vyhrát.“
Rozhodl gól Andreje Nestrašila, který se zkoumal u videa. Jak jste situaci viděl?
„Na video jsem se nedíval, viděl jsem jen na ledě, že puk byl nějak pod betonem. Nechci se vyjadřovat, jestli gól měl nebo neměl být. Prostě byl a my jsme se s tím měli vypořádat, srovnat to a ještě to otočit.“
Když jste dvakrát vedli, co scházelo k tomu, abyste vedení udrželi? Zdálo se, že vstup do třetí části od vás ideální nebyl.
„My jsme neměli dobrý vstup ani do té druhé, Třinec nás tam zatlačil, ale nějak jsme se s tím vypořádali. Pak jsme dali důležitý gól, jenže škoda branky na 2:2 chvilku před přestávkou. Chce to ještě víc bojovat a jít si pro to.“
Vracíte se domů, budete v pátek pod větším tlakem?
„Těžko říct, pro nás to byl začátek play off. Třinec měl za sebou předkolo a celkově má neskutečné mužstvo. Prakticky každý rok jsou silní, ne nadarmo to vyhráli pětkrát za sebou. Pořád mají svou DNA a je jenom na nás, abychom tu cestu našli.“
V čem má zatím soupeř navrch?
„Možná právě rozhodující gól ukázal drajv, když se tam tři hráči tlačili. Prostě to tam dotlačili i s gólmanem. Takže právě v tlaku do brány mají možná navrch.“
Zároveň jsou hodně aktivní i směrem dopředu, což v minulých sezonách pravidlem nebývalo. Je to pro vás překvapení?
„Nějaké věci změnit museli, nedá se furt držet jednoho systému prakticky každý rok. Hokej se vyvíjí. Je pravda, že Třinec je o něco aktivnější, ale je to i hodně o nás.“