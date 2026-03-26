Tygři byli trpěliví, série s Vary zůstává otevřená. Černoch: Rozdáme si to na dva vítězné
Liberec probudil své střelce a dvakrát uspěl. Karlovy Vary nikoli. V domácích odvetách čtvrtfinále play off hokejové extraligy (0:3 a 1:4) daly jediný gól, po Černochově nahození z pravé strany před branku se puk odrazil za čáru od brusle Kristapse Zileho. Takže všech osm branek v lázeňském městě dali víceméně Bílí Tygři. „Gól to byl, no,“ povzdechl si Jiří Černoch, označený za autora jediného zásahu Energie. Záhy ještě nastřelil tyčku. „Prohráli jsme. Nic se neděje, je to 2:2. V dalším zápase se jde zase od nuly,“ dodal.
Západočeši napřed urvali pod Ještědem dva body, v Karlových Varech zvítězili Bílí Tygři 3:0 a 4:1. Jedním z hlavních faktorů všech zápasů byla disciplína. Liberečtí přijeli do lázní jinak nastavení. Nenechali se unést emocemi a frustrací. Zlepšili disciplínu, hráli zodpovědně a hlavně vydrželi být trpěliví, což byl klíč k jejich úspěchu. Energii toho moc nedovolili, ve čtvrtém dějství se dostala pořádně do hry až v polovině utkání, kdy ji probudil Černochův trochu šťastný gól. Nic dalšího však už domácí nepřidali.
„Za stavu 3:1 jsme dali tyčku a mohli se dostat ještě víc do zápasu. Nevyšlo to, škoda. Ale na kdyby se nehraje,“ řekl karlovarský kapitán. „Myslím, že oni zase sehráli výborný zápas a my se musíme zlepšit, abychom v dalším utkání měli šanci. Je to těžké, ale kdyby nám někdo před sérií řekl, že to po čtyřech zápasech bude nerozhodně, bereme. Vůbec bych se neohlížel, jestli jsme dvakrát vyhráli u nich, oni dvakrát u nás, jak zápasy dopadly. Zůstává to otevřené, rozdáme si to na dva vítězné,“ dodal.
Karlovarští měli v domácích zápasech problém dostávat se přes důslednou obranu a vytvářet si šance. Pokud nějaká přišla, nevyužili toho. Jediný jejich úder přišel téměř po 95 minutách hry, ještě k tomu po vlastním gólu. Tygři šli za vítězstvím s jistotou, moc jim nedovolili.
„Nemyslím si, že by něco změnili. Oni hrají výborně všechny čtyři zápasy, my jsme tentokrát začali hrát až od půlky zápasu, což je prostě málo. Měli jsme přesilovky, které jsme mohli využít, ale bohužel jsme z nich nedali nic. Ale jak říkám, hrají výborně. Stojí proti nám vynikající soupeř, který skončil třetí po základní části. Nechci tím říct, že bychom s nimi měli prohrát. Vůbec. Ale uvědomujeme si tu kvalitu, která proti nám stojí. Musíme najít cestu, abychom se prosadili,“ přemítal Černoch.
Lídr Varů necítí tlak
Do pátého duelu v Liberci půjde podle něj celek Energie s čistou hlavou. Bez ohledu na to, jak se série vyvíjela a že doma nevyužili šance minimálně na mečbol. „Je to těžké, ale kdyby nám někdo před sérií řekl, že to po čtyřech zápasech bude nerozhodně, tak bereme. Vůbec bych se neohlížel, jestli jsme dvakrát vyhráli u nich, oni dvakrát u nás, jak zápasy dopadly. Jedeme tam s jasným cílem a oni mají cíl úplně stejný. Vyhrát pátý zápas a dát si šanci na mečbol. S čistou hlavou a nekoukat na to, co bylo,“ pravil kapitán.
Potkaly se dva hodně podobné týmy. Může to být spíš právě o hlavě a nastavení, než o tom, co kdo umí rukama. Tygři doma občas vypadali frustrovaně, byli podráždění. Po vítězstvích venku se zase zklidnili. V Mattoni Areně dokázali dohnat ztrátu, v obou střetnutích dominovali a psychická výhoda se překlopila na jejich stranu. Jiří Černoch nesouhlasil, že by se před pátým utkáním ocitla pod tlakem nahlodaná Energie.
„Samozřejmě je to play off, ale my jsme si vědomi, jak oni teď hrají. Nedělají věci, co dělali první dva zápasy. Abychom se třeba snažili něco vyprovokovat, to zase nechceme. Ve druhé půlce čtvrtého zápasu jsme se snažili dohrát každý souboj. Myslím, že tohle je cesta. Ne, my nejsme vůbec pod tlakem. Nemyslím si, že bychom byli. Jedeme za stavu 2:2 do Liberce. Žádný tlak necítím. Jedeme prostě vyhrát,“ řekl karlovarský lídr.