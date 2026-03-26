ONLINE: Plzeň - Sparta 1:1. Je srovnáno. Krejčík překonal Malíka, ten nic neviděl
Hokejisté Plzně dnes mají první šanci zajistit si jako druhý tým postup do semifinále play off extraligy. Západočeši vedou v sérii hrané na čtyři vítězství nad Spartou 3:1 na zápasy a Pražany hostí ve své domácí aréně. Mezi čtyřmi nejlepšími týmy soutěže byla Plzeň naposledy v sezoně 2018/19, od té doby nikdy nepřešla přes předkolo. Zápas začíná v 17:30, ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Plzeň měla jako druhý tým základní části jistý přímý postup do čtvrtfinále. V prvním utkání Spartě doma podlehla 0:2, ale poté si připsala tři výhry za sebou. Naposledy zvítězila v pondělí v Praze 2:1.
Sparťané zažívají podobnou situaci jako v předkole, kde prohrávali 1:2 s Kladnem. Následně ale dvakrát vyhráli a postoupili do čtvrtfinále. Pokud chtějí postoupit i nyní, potřebují uspět třikrát za sebou.