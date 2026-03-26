Plzeň - Sparta 1:4. Pražanům sezona nekončí, série se vrací do Holešovic
Hokejisté Sparty vyhráli páté utkání čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 4:1 a snížili stav série na 2:3. Třemi body za gól a dvě asistence se na tom podílel Michael Špaček. Pražané si pomohli k úspěchu třemi využitými přesilovými hrami. Plzeň zaváhala poprvé po třech výhrách a další pokus o dovršení prvního postupu do semifinále od roku 2019 bude mít v sobotu, kdy se bude hrát v pražských Holešovicích.
Sparta nastoupila s pozměněným složením všech formací a do branky se po jednom zápase vrátil místo Jakuba Kováře Josef Kořenář. Za Plzeň přišel na led z pozici třináctého útočníka po polovině utkání Američan Jake Gricius, který byl zapůjčen z prvoligové pražské Slavie a odbyl si extraligový debut.
V úvodu měla náznaky šancí Sparta. Osamocený Řepík nestihl trefit Kousalovu přihrávku a po Krejčíkově střele si Malík poradil i s Horákovou dorážkou. Do první příležitosti domácích se dostal ve 4. minutě Rohlík, který po Lalancetteově bekhendové přihrávce od zadního mantinelu vystřelil z pozice mezi kruhy, ale Kořenář zasáhl lapačkou. Na druhé straně prověřili Malíka Řepík a Chlapík.
V čase 10:42 už se radovali z vedení Západočeši. Lev nabil mezi kruhy Rohlíkovi, který tentokrát překonal sparťanského gólmana střelou nad vyrážečku. Oba plzeňští aktéři oslavili své jubilejní duely. Lev nastoupil ke 100. utkání v play off a Rohlík k 200. duelu v extralize.
Velká hrubka Maláka
Malík potom ukryl v lapačce Horákovu ránu z levého kruhu. Zvýšit náskok Plzně mohl Kubík, ale nezamířil přesně. Sparta 68 sekund před koncem úvodní části smazala ztrátu. Krejčík se po Špačkově přihrávce otočil do střelecké pozice a z hranice pravého kruhu zamířil k protější tyči.
V úvodu druhé části měl možnost Kubík, jenže Kořenář jeho střelu z levého kruhu kryl pravým betonem. Plzeň se neprosadila při Hykově vyloučení, naopak v oslabení ohrozil Malíka Michal Vitouch. Potom musel sparťanský gólman zasahovat po dalším Kubíkově pokusu. Malíka nepřekonal zblízka Horák, který se ale ve 28. minutě už z gólu radoval.
Při Malákově trestu po Krejčíkově přihrávce usměrnil puk za plzeňského gólmana přes stínícího Řepíka. Krejčík si polepšil na deset bodů z deseti zápasů a dostal se do čela produktivity play off.
Odpovědět se snažil Strnad. Malíka dvěma pokusy v rychlém sledu prověřil Vesalainen. Při Percyho trestu zužitkovala Sparta další početní výhodu. Malák vyhodil puk zpoza branky přesně na hokejku Chlapíkovi a ten z pozice mezi kruhy zamířil přesně k levé tyči. V 37. minutě se dostal před Kořenáře Lalancette, neprostřelil jej.
V úvodu závěrečné části nepřekonali Kořenáře Mikko Petman ani Kubík. Na druhé straně zlikvidoval Malík levým betonem Knotovu šanci. Sparta odolala při Chlapíkově pobytu na trestné lavici a v oslabení nebezpečně pálil Dzierkals. Plzeň se marně snažila změnit stav. V 55. minutě při Lvově vyloučení ztratil puk Rubins a Špaček střelou z pravého kruhu pečetil výsledek.