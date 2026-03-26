Zábranský zpět na střídačce, dává to smysl? Varaďův restart v cizině a Vary v pyžamu
Před týdnem v Mexiku, teď pro změnu v Calgary. Radek Duda nyní cestuje po hokejovém zámoří, aby neustrnul, zblízka nahlédl do kuchyně Flames i jiných týmů NHL. A své zážitky s lidmi okolo hokeje si nenechává jen pro sebe, podělí se o ně v dalším díle podcastu Zimák. V něm se rozebírá kopice domácích témat, tentokrát hlavně moravských. Jak už Zimák v předstihu avizoval, došlo k výměně trenérů ve Vítkovicích. Proč musel Václav Varaďa skončit, kde a kdy udělal chybu a udělal by nejlíp, kdyby si sehnal práci v zahraničí?
Ke změně má dojít i v Kometě, vypadá to na velký comeback Libora Zábranského na střídačku áčka. K tomu má hodně co říci Martin Pešout, jenž v Brně strávil pět let a pod šéfem Zábranským toho dost zažil.
A samozřejmě, že dojde i na rozbory aktuálních čtvrtfinálových sérií. Přičemž padne i jeden netradiční důvod, proč se Karlovým Varům doma nepodařilo navázat na předchozí skvělé výkony pod Ještědem.
