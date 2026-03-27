Fenomén Růžička a jeho příběh: Ne vždy oblíbený, někdy smyslů zbavený. Ale je vítěz
Jde o jednorožce mezi extraligovými hokejisty. Unikát v Česku, jak hlásá heslo Ocelářů pro letošní play off. Útočník Martin Růžička v něm v pátek zapíše další čárku a stane se z něj tisícovkař. Mohutný zápasový milník překoná šest dnů poté, kdy asistencí v prodloužení druhého čtvrtfinále s Hradcem zaznamenal 134. bod (63+71) ve vyřazovací fázi a stanul na čele historické produktivity. Deník Sport a web iSport i s pomocí Růžičkových bývalých parťáků líčí příběh velkého hráče, jak ho možná neznáte.
Prapůvod bohaté třinecké minulosti Martina Růžičkovy je už vcelku profláklý. V roce 2009 měl za sebou štace ve Spartě i Znojmě, odkud si dokonce odskakoval do tehdy ještě prvoligové Olomouce. Když na něj ukázal někdejší sportovní ředitel a trenér Ocelářů Pavel Marek, sháněl se po útočníkovi do spodních formací. Ba co víc, po bránícím křídle!
Slezané před 17 lety rozhodně nepatřili mezi giganty, jak je mají fanoušci v paměti z uplynulé dekády, kdy sesbírali pět titulů v řadě. Nikoho by při oznámení podpisu čtyřiadvacetiletého Růžičky proto ani nenapadlo, že by měl aspirovat na označení absolutního ligového rekordmana, který se vyškrábe mezi pět nejnebezpečnějších střelců i nejproduktivnějších hráčů v dějinách. Nebo že bude lídrem, kapitánem a posléze o parník přeskočí dlouho nejúdernějšího Oceláře Richarda Krále.
Čísla obsáhnou mnohé. Abyste ovšem plně pochopili Růžičkův přesah a vítěznou povahu, musíte do třineckého podpalubí. Centr Tomáš Marcinko, toho času hráč bratislavského Slovanu, strávil pod Javorovým sedm ročníků a s Růžičkou vyhrál čtyři tituly.
„Je to už nějaká doba, co jsme se poprvé potkali. Působil na mě vlastně stejně, jako když jsme se viděli naposledy. Je obrovský profesionál. Hned jsem si všiml, že dělal všechno na sto procent. Detailista, jemuž záleží na maličkostech. Tím se vyznačuje,“ vypráví urostlý slovenský útočník.