Irving: Věděli jsme, co by porážka znamenala. Bitka? Moment, kdy jsme se poměřili
Přesvědčivou sparťanskou výhru podtrhl pěstmi. Kanadský obránce Aaron Irving se na konci pátého čtvrtfinále pustil do Iva Sedláčka, který provokoval a po odpískání poslal puk na sparťanskou branku. Tím se spustil divoký závěr. Sedláček na soupeře naštvaně pokřikoval, další bitku si střihli ještě Adam Raška s Jakubem Jeřábkem. „Ukazuje to sílu našeho týmu," pochvaloval si Irving po snížení stavu série na 2:3 z pohledu Pražanů.
Potřebovali jste vyhrát a uspěli jste. Co se změnilo oproti předchozím zápasům?
„Už jsme byli zatlačení ke zdi a je nebezpečné, když nás tam někdo dostane. Takže jsem šťastný, jak jsme na to odpověděli. Potřebovali jsme, aby zafungovala naše přesilovka, což se stalo. A na konci už to bylo o tom postavit se jeden za druhého a mít sparťanského ducha, který nám v částech sezony chyběl. Museli jsme to tam dostat a připomenout si, že ještě není hotovo.“
Souhlasíte, že to byl možná nejlepší zápas Sparty v play off?
„Jo. Když vedete v sérii, snažíte se eliminovat šance. Ale občas, když takhle hrajete, dovolíte toho soupeři víc, než chcete. My jsme se snažili na ně tlačit. Byl to zápas, kde se hraje o všechno, nebo nic, dobře jsme věděli, co by porážka znamenala. Jsem šťastný, jak jsme dokázali odpovědět.“
Na konci zápasu vzplály emoce, vy jste se pustil do bitky s Ivem Sedláčkem a pak se poprali i Adam Raška s Jakubem Jeřábkem. Z čeho to vyplynulo?
„Prostě emoce. Čím víc hrajete proti nějakému týmu, tím víc se dostáváte s jednotlivými soupeři do takových malých bitev. Pro nás oba to byl moment, kdy jsme se poměřili. Oni nebyli šťastní, jak se zápas vyvíjí, a my se snažíme chránit jeden druhého a postarat se, aby se nic nestalo.“
Užíváte si možnost, kdy se můžete pustit do bitky a ukázat svoji sílu?
„Jo, užívám si to. Je to součást hry, která mě baví, ale v téhle sezoně jsem se jí moc nevěnoval. Ukazuje to sílu našeho týmu. Máme hodně hráčů, kteří jsou ochotní se s někým poměřit. Vím, že to byl ohledně našeho týmu otazník napříč ligou i mezi fanoušky. Kdykoliv se můžeme semknout a pustit se do bitky, je to důležité.“
Sedláček na vás byl pořádně naštvaný, ještě po vás něco pokřikoval, když už bylo po bitce. O co šlo?
„Nevím, co říkal. Nevím, jestli to bylo česky, anglicky. Já prostě jel na trestnou lavici.“
Věříte, že by tenhle zápas mohl sérii zlomit na vaši stranu?
„Doufám v to. Hraje se na čtyři vítězné zápasy a odepisovat někoho, dokud není série hotová, je nebezpečné. Doufám, že je to pro nás pošťouchnutí správným směrem.“