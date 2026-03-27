Mountfield HK - Třinec 2:3p. Postupovou euforii spustil Roman, prezident se fotil v kotli

Zimák: Zábranský zpátky, dává to smysl? Varaďův restart v cizině a Vary v pyžamu
Hradečtí hokejisté končí sezonu už po pátém utkání čtvrtfinále
O postupu Třince do semifinále rozhodl v 85. minutě Miloš Roman
Hradecký brankář Stanislav Škorvánek smutní po vyřazení ve čtvrtfinálové sérii s Třincem
Třinec zvládl pátý čtvrtfinálový duel na ledě Mountfieldu HK, rozhodl ve druhém prodloužení
Hradecký útočník Markus Nenonen se raduje z vyrovnávací trefy na 2:2
Steve Moses měl v závěru třetí třetiny velkou šanci na vítězný gól
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
V předkole play off sfoukli Olomouc bez jakýchkoliv pochybností, načež čtvrtfinálovou sérií s Mountfieldem HK propluli s jediným křížkem. Nástrahy play off zatím odhazují úspěšně. Začínají připomínat mašinu, která nedávno sbírala titul za titulem. Třinečtí Oceláři si extraligové semifinále zahrají posedmé z posledních osmi dohraných sezon, taková čísla nemá žádný jiný mančaft v soutěži. „Je to skvělý pocit,“ líčil hrdina Miloš Roman po výhře 3:2 v prodloužení.

Důvodů k oslavám mají Oceláři víc. Tak zaprvé, hradecký Mountfield odklidili z cesty už v pěti zápasech, což je daleko rychleji, než se před sérií předpokládalo. Dále můžou gratulovat svému kapitánovi Martinu Růžičkovi, jenž v pátém čtvrtfinále odehrál tisící utkání v extralize. „Je to legenda. Jsem rád, že můžu být součástí toho, co v kariéře dokázal,“ hlásil Miloš Roman. Od druhé třetiny však Růžička vinou zranění odstoupil. I tak pomohl asistencí, v první minutě se podílel na šťastné trefě Davida Musila.

O třináct minut později na něj navázal David Cienciala, jenž ve spolupráci s Danielem Kurovským sehrál ukázkový biliár. Jedna tyč, druhá tyč a odraz od Stanislava Škorvánka. Další nevšední, leč extrémně důležitá branka.

Poté se měli Oceláři cítit jako ryba ve vodě. Stáli před písemkou, kterou v předešlých letech několikrát zdárně složili. Málokterý jiný mančaft má v DNA zažité tak precizní bránění náskoku.

Navíc mu pomáhala i hradecká nedisciplinovanost.

Zdálo se, že Ocelářům hrají okolnosti do karet. Jenže realita byla jiná. Ve třetí dvacetiminutovce se až příliš zatáhli a na jakékoliv ofenzivní snažení rezignovali. Přitom ve 46. minutě při nich stáli svatí. Lépe řečeno jejich videokouč Lukáš Daneček, jenž odhalil milimetrový ofsajd při přechodu Aleše Jergla a Patrika Miškáře do útočné třetiny. V důsledku toho pak Pavlíkův vikýř neplatil.

Prezident i ředitel v kotli

Mountfield ale nesložil zbraně. V čase 50:28 udeřil Graeme McCormack, o sedmašedesát sekund později Jakub Pour. Po druhé brance domácích se gólman Marek Mazanec obrátil na kostku a houkl na náhradníka Ondřeje Kacetla s dotazem, jestli si neměli vzít Oceláři výzvu. Nešli do toho, Nenonenova práce u brankoviště v rozporu s pravidly nebyla. I tak ale domácí tlačili dál, zvlášť v 58. minutě vskutku drtivě. „Hradec nás slušně zavařil v pásmu,“ souhlasil Roman.

Pramenil z toho Kurovského faul, který si šli sudí prohlédnout k monitoru. Trest na pět minut a do konce utkání nakonec třineckému útočníkovi nedali, byť to pořádně smrdělo.

Šlo se tak do prodloužení, v němž dvě tutovky zahodil Pour. Obzvlášť druhá byla opravdu vyložená, v akci dvou na jednoho ale vyniknul Mazanec.

V průběhu prvního nastavení mohl na druhé straně rozhodnout i Flynn, jenže napálil tyč. „Hezky odpracovaná akce, chyběl však kousek,“ pokrčil rameny třinecký forvard. „Doufejme, že se nějaká střela ujme a rozhodne.“

Doufal správně, v čase 84:22 rozčísl předlouhé drama Miloš Roman. Střelec, který v sérii už jednou rozhodl. Stejně tak ve druhém nejdelším prodloužení v historii extraligového play off. „Byl to krásný okamžik tehdy i teď,“ usmál se Roman. Kromě třineckých fanoušků rozradostnil i prezidenta klubu Jána Modera spolu výkonným ředitelem Markem Chmielem. Oba drželi palce a fotili se v kotli.

Stav série: 1:4
23

