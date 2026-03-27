ONLINE: Mountfield HK - Třinec 2:2. Dva slepené góly Hradce! Hraje se prodloužení
Hokejisté Třince mají na ledě Hradce Králové první příležitost ukončit čtvrtfinálovou sérii, v níž vedou 3:1 na zápasy, a zajistit si postup do semifinále play off Tipsport extraligy. Královéhradečtí neměli po dvou domácích porážkách daleko k vyrovnání série, když před třineckými diváky vyhráli první utkání a ve druhém dvakrát vedli, ale nakonec podlehli 2:4. Další porážka už by pro čtvrtý tým po základní části znamenala vyřazení a konec sezony. Utkání sledujte ONLINE od 18:00 na webu iSport.