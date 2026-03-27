Nedvěd zapomněl na tiskovku, Jandač mu dal pokutu. Rýpnul do Kousala: Víme, že simuluje
Tiskovka po emotivním závěru pátého čtvrtfinálového duelu mezi hokejisty Plzně a Sparty (1:4) začala úsměvně. Josef Jandač začal sám, jeho protějšek Jaroslav Nedvěd nikde. „I když jsme dali první gól...,“ začal hodnotit. Načež do místnosti vtrhl kouč hostů. „Já se omlouvám. Začal jsem telefonovat, něco jsem řešil a skočil do auta,“ přiznal se trenér Pražanů. Po rozhovoru pro televizi na další část mediálního kolotoče zapomněl. A málem už vyrazil na Prahu. „Stejně dostaneš pokutu. Za kolik to je? Deset? Nebo dvacet?“ zeptal se s šibalským výrazem do osazenstva plzeňský kouč. Program play off extraligy ZDE>>>
Na tiskovky po zápasech jsou podle herního řádu povinni chodit hlavní trenéři týmů. Za pardubického Filipa Pešána po prvním utkání série s Kometou zaskočil asistent Václav Kočí. Následovala pokuta pro Dynamo, zmíněných deset tisíc korun.
„Pokutu už ti dali, Méďo,“ řekl naoko Josef Jandač. „To se nedá nic dělat,“ odvětil Jaroslav Nedvěd. „Pokud ale budu hodnotit já první, je to za deset. Pokud ne…“ dodal plzeňský trenér a přesunul nahrávací přístroje na stole před sebou blíž ke kouči Sparty.
„Předáme mikrofony Méďovi, řekl jsem teprve první větu,“ prohlásil Jandač. „Jsi hodnej,“ poděkoval Nedvěd. „Pepa ví, že mám čtyři děti, že by pro mě pokuta byla likvidační,“ usmál se. „Já mám tři a taky to znám,“ přidal se trenér Plzně. „Už nevím, kde jsem přestal,“ snažil se navázat, jakmile se po Nedvědově proslovu dostal znovu ke slovu.
„Celkově bylo vidět, že Sparta byla nažhavená, rychlejší, vyhrávala souboje. Jejich přesilovky jsme neubránili, naše jsme sehráli velmi špatně. To rozhodlo. Upozorňovali jsme hráče, že poslední krok je nejtěžší. Možná i je to trošku svazovalo,“ dodal Jandač.
Na závěr tiskovky se sám pustil do útočníka Sparty Pavla Kousala. „Poukázal bych na posuzování některých vyloučení,“ začal. „Neberu jasné fauly nebo strkanice, když už je zápas rozhodnutý. To už si rozhodčí ohlídají a klidně ať pošlou pět hráčů na trestnou, to je v pohodě. Ale třeba Kousal…Všichni vědí, že simuluje. Vědí to i sudí. A udělá to, co udělá. Pořád věřím tomu, že hokej je hra chlapů, že to nejsou fotbalisti. Vadilo mi, že se válel na ledě a mlátil rukama a nohama, jako to dělají fotbalisti,“ kritizoval Jandač.
Nejspíš s odkazem na situaci z poloviny utkání, kdy Kousal po zákroku Stuarta Percyho před plzeňskou brankou upadl na led. Rozhodčí pak zkoumali u videa, zda obránce nezasáhl do rozkroku. Percy dostal dvě minuty za sekání, Sparta po jeho vyloučení vstřelila v přesilovce třetí gól.