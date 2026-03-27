Bitva o semifinále graduje: Sparta odvrátila brzký konec, v Plzni létaly pěsti i kelímky
Páté čtvrtfinálové střetnutí mezi hokejisty Plzně a Sparty mělo grády. Pěstní výměny mezi hráči, kelímky s pivem na ledě a emoce na bodu varu. Oba kotle si ještě dlouho po utkání vyměňovaly přes celou arénu nenávistné pokřiky a před sobotním pokračováním série extraligového play off je prakticky jasné, že z nastaveného trendu ani jeden z týmů nesleví. „Podle toho, jaké bude skóre v určitých momentech, se budou hodně řídit i emoce,“ předvídal plzeňský útočník Jakub Lev. Čtvrtfinále bude chtít za stavu 3:2 pro Škodu ukončit.
V závěru pátého duelu bylo v Plzni pořádně horko. Všechno odstartovala bitka domácího útočníka Iva Sedláčka se sparťanským obráncem Aaronem Irvingem. O chvíli později skončili na ledě na jedné hromadě Lukáš Strnad a Niko Seppälä, emotivní konec podtrhla šarvátka mezi Jakubem Jeřábkem a Adamem Raškou.
Přestože plzeňský kapitán nejevil o bitku velký zájem, sparťanský tvrďák shodil rukavice a uštědřil mu několik úderů. „K play off emoce patří. I když jdou ven, musí se udržet správně na uzdě. Myslím, že všechno bylo v rámci týmového boje,“ vykládal Jeřábek po utkání.
Poslední sekundy zápasu sledoval z trestné lavice, kde se v jednu chvíli sešli čtyři plzeňští a tři sparťanští hokejisté. Porážka a rozjitřené emoce rozvášnily i publikum. Irving klepal přes plexisklo za trestnou lavicí na domácí příznivce, na pokřik „Irving je pí*a“ odpověděl úsměvem a potleskem. Vyslat směrem k soupeřům vzkaz před pokračováním série se oběma celkům povedlo. „Možná trošku. Ale patří to k tomu. Asi bych v tom nehledal žádnou vědu,“ pravil Jeřábek.
„To k tomu patří, kluci si potřebují ukázat, co a jak. Nebylo to plánované,“ prohlásil o vyhroceném závěru hostující trenér Jaroslav Nedvěd. „Neřekl bych, že máme zůstat v klidu, ale musíme kontrolovat emoce. Během play off a zvlášť v rámci jedné série emoce vždycky narůstají. Když je udržíme na uzdě a nebudeme vylučovaní, je to něco, co chceme,“ dodal k jeho slovům Irving.
Jeřábek hodnotil Spartu: Šlo jim o život a byli lepší
Pátý špíl přinesl v mnoha ohledech obrat. Poprvé naplno vybublala nevraživost mezi hráči a také po třech duelech Sparta dokázala převzít otěže. Měla lepší pohyb, napadání a naprosto smrtící speciální týmy. „Bylo to tak, že buď bude konec, nebo jdeme dál. Nebylo kam uhnout a předvedli jsme skvělý výkon. Celý tým,“ pochvaloval si útočník Roman Horák.
„Musíme uznat, že kluci ze Sparty byli na špičkách. Šlo jim o život a byli lepší. My jsme bohužel v soubojích a maličkostech byli pozadu,“ věděl Jeřábek.
Místo vysněného postupu se s týmem musel chystat na šestý duel ve Sportovní hale v pražských Holešovicích, kde Plzeň dvakrát slavila. „Chtěli jsme vyhrát, abychom se vrátili domů. Dvakrát jsme tam prohráli, a to nám nechutnalo. Chceme jeden zápas ve staré aréně vyhrát,“ velel jasně hostující kouč Nedvěd.
S týmem cítí po čtvrtečním výkonu šanci na další zdramatizování série. Pokud Sparta před vlastním publikem uspěje, vybojuje si návrat do plzeňského pekla, kde domácí fanoušci znovu připraví až nenávistnou atmosféru. „Motivace je taková, že prostě musíme vyhrát. Uděláme pro to cokoliv. Víme, o co jde. Je to buď výhra, nebo konec sezony. Co bude dál, na to se budeme dívat potom,“ nechtěl předbíhat Horák.
Drobné boje se zatím začaly odehrávat i mimo ledovou plochu. Rýpnutí do sparťanského útočníka Pavla Kousala si na tiskové konferenci neodpustil plzeňský trenér. „Všichni vědí, že Kousal simuluje, vědí to i rozhodčí a udělá to, co udělá. Pořád věřím tomu, že hokej je hra chlapů, že nejsou fotbalisti. Mně jenom chybělo, že tam mlátil rukama, nohama, když ležel na ledě. Jako fotbalisti, jak to dělají. To mně u něj chybělo, čekal jsem, kdy to přijde,“ prohlásil Jandač a za svůj projev dostal desetitisícovou pokutu od Asociace profesionálních klubů.
I z jeho slov je však jasně patrné, že série bude mít ještě grády. „Už zápasy předtím byly vyhrocené. Teď to vygradovalo trošku víc,“ připustil Jeřábek.