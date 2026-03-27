Talent Tomek: Hráli jsme výborně a rozhodně nic nevzdáváme! Rekord? Pěkný milník, ale...
Od karlovarského kouče Pavla Patery dostal pro pátý duel čtvrtfinále na ledě Liberce nominaci do prvního útoku, kde nahradil Davida Šťastného. Nebýt předchozích výkonů, znovu byste nad produkcí Petra Tomka plesali. Jenže u něj vás už nic nepřekvapí. Jakmile výtečného Petra Kváču překonal z rychlého brejku na 1:1, Tygři znejistěli. Nespoutaný sedmnáctiletý živočich však musel kousat porážku (1:3). Už třetí v řadě.
V Liberci jste poprvé neuspěli, ačkoli jste tu opět předvedli výborný duel. Jak moc to mrzí?
„Mrzí to dost i vzhledem k tomu, že jsme tady předvedli asi nejlepší výkon v sérii. Tlačili jsme se do brány, měli jsme několik dobrých šancí, výborně jsme hráli dozadu. Liberec využil příležitosti, které měl. Ale my rozhodně nic nevzdáváme.“
Po vlažnějším začátku, kdy na vás možná byla znát tíha domácích porážek, jste se postupně nastartovali. Paradoxně při vašich oslabeních, souhlasíte?
„Jo, byl tam od nás rychlý přístup v oslabení, k tomu šance, kdy jsme mohli skórovat. Bohužel se to nepodařilo. Hrál se vyrovnaný zápas, chvílemi jsme byli lepší my, chvílemi zase oni. Jenže bod bere soupeř. My ale budeme bojovat dál. Věřím, že se na naši stranu přikloní i štěstí, ale samo nepřijde. Musíme hrát poctivě, makat zezadu, odkud to všechno vychází.“
V úvodním duelu jste Kváčovi nedal šanci při trestném střílení, teď střelou mezi betony. Byla to první myšlenka zakončení?
„V té chvilce jsem vůbec nepřemýšlel, co budu dělat. Tuhle kličku dělám odmala, vyšla, jsem rád, akorát to ale nestačilo.“
Díky gólu jste se stal s šesti body historicky nejproduktivnějším extraligovým hráčem do 18 let, znamená to pro vás něco?
„Jako… Je to pěkný milník, ale pro mě je nejdůležitější týmový výkon, ten musíme ukázat u nás stejně jako tady. Věřím, že se to povede.“
Přijde tlak?
„Možná nějaký ano, ale věřím, že doma dorazí hodně lidí a ti nás potáhnou k vítězství. Doufám, že se to povede.“
Dvakrát vám to nevyšlo, jak jste to v sobě zaparkovali, abyste tu vyšvihli velmi dobrý výkon?
„Řekli jsme si, že to nebylo ono. Bylo to jiné než při dvou výhrách v Liberci. Fakt si myslím, že jsme teď předvedli nejlepší výkon v sérii, ale vyhráli oni. Bolí to, na druhou stranu je to pro nás strašně dobré znamení, že tenhle výkon dokážeme podat. Věřím, že doma budeme ještě lepší.“
Chtěli jste soupeře překvapit Danielem Králem v brance?
„To je rozhodnutí trenérů, do toho já nevidím.“