Škorvánek o diskutované rozhodující brance Třince: Sporné, ale gól. Jen nevím, jestli…

Zimák: Zábranský zpátky, dává to smysl? Varaďův restart v cizině a Vary v pyžamu
Hradečtí hokejisté končí sezonu už po pátém utkání čtvrtfinále
Oceláři si užili oslavy postupu do semifinále se svými fanoušky, kteří dorazili do Hradce Králové
Třinecký obránce Jakub Galvas zastavuje Jordanna Perreta, s pukem ale hraje Kevin Klíma
O postupu Třince do semifinále rozhodl v 85. minutě Miloš Roman
Mountfield HK musel odvracet konec série, přišly dva slepené góly v 51. a 52. minutě
Třinec zvládl pátý čtvrtfinálový duel na ledě Mountfieldu HK, rozhodl ve druhém prodloužení
Držel Hradec ve hře, přesto velký brankářský souboj s Markem Mazancem nakonec prohrál v poměru 1:4 na zápasy. Stanislav Škorvánek z Mountfieldu HK po konci série ve druhém prodloužení pátého čtvrtfinále (2:3) okomentoval i v očích mnohých spornou třineckou trefu z předešlého utkání. Oceláře branka Andreje Nestrašila dostala do trháku, který nepustili. „Snažili jsme se jim vyrovnat, ale úplně se nedařilo,“ hodnotil Škorvánek po vypadnutí.

Jakou optikou se díváte na poslední zápas sezony?
„No… Neměli jsme dobrý úvod, dostali jsme hned gól, nešťastná teč. První třetina podle toho vypadala, inkasovali jsme i druhou branku. Soupeř byl na koni. Druhou a třetí třetinu jsme byli lepší, dokázali jsme srovnat, ale v prodloužení se výsledek překlopil na jejich stranu.“

Máte pocit, že jste v závěrečném klání odevzdali vše? Byli zdravě naštvaní?
„Ze dvou tečí jsme dostali dva góly. I takový je někdy hokej. Co už? Cítím to tak. Tlak z nás odpadl, když to bylo 0:2 a 1:3 na zápasy, hrálo se nám lépe. Ale nemuseli jsme se kvůli tomu na soupeře vyloženě naštvat. Všechny zápasy byly těsné.“

Kde se tedy příběh čtvrtfinále lámal?
„Tentokrát určitě v prodloužení, ale série u nás, kdy jsme nevyhráli ani jeden z domácích zápasů. U nich nám utekl druhý duel. Mohlo být srovnáno 2:2, bylo by to jiné.“

Co je proti Třinci nejtěžší?
„Vyhrát!“

A z brankářského pohledu? Připadá mi, že si skvěle hledají dorážky, umí být pro gólmana nepříjemní.
„Ano. Dobře nahazují puky, chodí před branku, berou vám často oči. V tom to bylo těžké. Snažili jsme se jim v tom vyrovnat, ale ne úplně se nám dařilo. Asi taky důležitá věc, že tohle dělali správně.“

Jak jste prožíval závěrečnou děkovačku s fanoušky?
„Jasně, že chuť jsem neměl, ale zasloužili si ji. Vrátili jsme se pak ještě jednou na led. Fanouškům patří dík za podporu. Věřím, že tady budou zase v příští sezoně. Ta letošní je zklamáním. Momentálně nevidím pozitiva, možná až za rok.“

Musím se zeptat na propíraný moment ze čtvrtého zápasu. Andrej Nestrašil dorazil puk do klece a váš trenér Tomáš Martinec se hodně zlobil, že vám při tom Oceláři překáželi v chytání. Váš pohled?
„Puk byl na noži, asi to měl být gól. Ale zase kdyby mi nohu trošku jinak posunul, nevím, jestli by koleno vydrželo. Sporný moment, ale asi gól.“

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů