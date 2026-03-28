Sparta - Plzeň 4:2. Pražané se v Holešovicích nevzdali, sérii rozhodne sedmý zápas
Hokejisté Sparty porazili v šestém čtvrtfinálovém utkání play off extraligy Plzeň 4:2, vyrovnali stav série na 3:3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Pražané i díky gólu a asistenci kapitána Filipa Chlapíka odvrátili druhý mečbol soupeře, dva kanadské body si připsal také Tomáš Hyka. O postupujícím do semifinále se rozhodne v pondělí v Plzni.
Spartě vyšel ideálně vstup do utkání. Již po 32 sekundách hry otevřel skóre kapitán Chlapík, který využil Malákova zaváhání po Kousalově forčekingu.
Plzeň rychle inkasovaná branka nepoznamenala a již ve 2. minutě mohl vyrovnat po přečíslení dva na jednoho Petman, Kořenář by ale pozorný. Sparťanský gólman si připsal i několik dalších dobrých zákroků. V 7. minutě mohli domácí navýšit vedení v přesilové hře, Západočeši ale úvodní oslabení přestáli.
Po několika šancích na obou stranách se skóre změnilo v 17. minutě, kdy po ukázkové kombinaci připravili Pysyk s Chlapíkem gól pro Krejčíka, jenž v koncovce nezaváhal a potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče play off. O minutu později se již hráči Plzně radovali ze snížení, puk po Petmanově zakončení ale prošel podél brankové čáry mimo.
Do druhé třetiny nastoupil v brance Plzně nečekaně Růžička místo Malíka a postupně musel čelit třem samostatným nájezdům. Ze dvou pokusů ho nepřekonal Chlapík a neuspěl ani Řepík. Sparta ale svou herní převahu přetavila ve třetí gól. V 31. minutě se přesnou střelou na vyrážečku prosadil obránce Mikko Seppälä.
Kouč hostů Jandač následně do hry vrátil obránce Maláka, jenž od úvodní chyby seděl jen na střídačce, zapojil i třináctého útočníka Griciuse. Naznačil tak, že už myslí na rozhodující sedmý zápas série a chce rozložit zátěž mezi více hráčů.
Na začátku třetí třetiny se podařilo Plzni zásluhou Strnada snížit, Sparta ale žádné drama nedopustila. V 47. minutě přidal po rychlém protiútoku čtvrtý gól domácích Dzierkals. Lotyšský reprezentant ještě v 59. minutě trefil tyč. Poslední slovo měl Gricius, který dvě desetiny sekundy před koncem upravil na konečných 4:2.