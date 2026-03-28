Olomouc loví na Spartě, v dresu Kohoutů končí osm borců. Kam jdou Nahodil a spol.?
K pořádně velkým změnám dochází v extraligové Olomouci. Nejsilnější ztrátou je jednoznačně odchod produktivního útočníka Petra Fridricha, jenž v rozhovoru pro Sport informoval o svém odchodu do finské elitní soutěže. Vedle jednadvacetigólového střelce posledního ročníku opustí areál „plecharény“ sedm dalších borců. Kdo naopak přijde?
Jisté je, že olomoucký dres ze sebe definitivně vysvlékne Lukáš Nahodil. Majitel 725 startů v nejvyšší domácí soutěži může využít volání rodné Třebíče z Maxa ligy, což je i vzhledem k nové aréně velké lákadlo. Zároveň si 37letý útočník nadále drží extraligovou úroveň, minimálně na střídavé starty by v příští sezoně mohl někde naskočit.
Hanáckou ofenzivní soupisku opustí další velmi důležitý hráč, jímž je Silvester Kusko. Třicetiletý útočník se zkušenostmi ze čtyř stovek extraligových zápasů se má vracet tam, odkud