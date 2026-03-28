Růžička po tisícovce: Tachometr má něco najeto. Dárek od týmu? Pamětní mince ze zlata
Absolutní legenda. Profík každým coulem. Dokonalý lídr. A nově také člen vskutku výsostné společnosti. Takto zní stručný a výstižný popis Martina Růžičky, který v pátek v Hradci Králové odehrál své tisící utkání v extralize. Pro Třinec je hlavní, že bylo vítězné. Obrovské drama rozsekl Miloš Roman až v druhém prodloužení. „Byly to nervy,“ popisoval Růžička, jenž od závěru druhé části kvůli zranění nenastoupil. Program play off extraligy ZDE>>>
Česká nejvyšší soutěž čítá teprve dvaadvacátého hokejistu, který v ní odehrál tisíc zápasů. Do smetánky nejoddanějších přibyl Martin Růžička, majitel všech šesti třineckých titulů. „Už ten tachometr má něco najeto,“ smál se ocelářský sniper. „Cítím se skvěle. Vyhráli jsme, což je ten nejlepší dárek. Přál jsem si, aby to tak dopadlo. Mám velkou radost,“ netajil se.
V průběhu čtvrtfinálové série s Hradcem Králové dosáhl čtyřicetiletý útočník na další velký milník. Díky asistenci ve druhém utkání se stal vůbec nejproduktivnějším hráčem v dějinách českého play off. Bodový rekord Ondřeje Kratěny nejprve dorovnal a v pátek ho dokonce překonal. „Martin je legenda. Jsem rád, že alespoň trošku můžu být součástí toho, co v kariéře dokázal,“ smekl jeho spoluhráč Miloš Roman.
Růžička už v první minutě pátého zápasu asistoval u branky Davida Musila. Oceláři pak dlouho drželi dokonce dvoubrankové vedení, jenže v třetí části o něj přišli. Rozhodli až v čase 84:22, kdy obrovský nervák ukončil Roman.
„Když Hradec srovnal, museli jsme se trochu uklidnit a začít hrát svou hru. Nakonec jsme to dotáhli do vítězného konce, takže super,“ radoval se Růžička. „Věřili jsme, že rozhodující gól dáme. Byli jsme pořád pozitivní a dobře naladění. Z těchto momentů máme z minulých play off zkušenosti,“ připomněl kapitán.
22. hráč v extralize, který dosáhl tohoto milníku
Postupový duel mu však částečně zhořkl. V závěru druhé části do něj zasáhl naposledy, poté už jen seděl na střídačce a burcoval mančaft. Přesný důvod předčasného konce ale prozradit nechtěl. „To si nechám pro sebe,“ prohodil.
I bez něj Marka Daňa a Petra Sikory to Oceláři zvládli, možná překvapivě už v pěti zápasech. V semifinále play off můžou narazit na čtyři soupeře - Pardubice, Plzeň, Liberec nebo Karlovy Vary.
„Samozřejmě jsme rádi, že jsme to ukončili, protože Hradec má skvělý tým. Nečekali jsme nic jednoduchého. Sice to skončilo v pěti zápasech, ale všechny byly vyrovnané, takže trochu to mate. Šli jsme si za tím a bylo cítit, že to opravdu chceme. Jsme dobře nastavení, což je vidět i na ledě. Teď si chvilku odfrkneme a připravíme se na další sérii,“ hlásil Růžička.
Na ranním meetingu před posledním čtvrtfinále mu k tisícovce celý tým poblahopřál. Růžička dostal zlatou pamětní minci, kterou vybírala jeho žena. „Další den, další ceremoniál,“ začal svůj proslov Andrej Nestrašil.
„Samozřejmě velká gratulace, je to ohromný milník. Jsi teprve dvaadvacátý hráč v extralize, který to dokázal, což je skvělé. Chtěl bych ti za všechny kluky pogratulovat a také poděkovat za tvoji oddanost hokeji,“ pokračoval bývalý hráč Detroitu či Caroliny.
„Růžo, dosáhl jsi mety, která se podaří málokomu. My ti jako familia moc gratulujeme,“ navázal kouč Boris Žabka. Na počest kapitánova milníku se celý tým navlékl do červených triček, které Růžičkovu tisícovku symbolizují.