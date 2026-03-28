Hádka o puk na Spartě, fanoušek si odnesl hokejku. Je to jejich blbost, řekl Strnad
O osudu zápasu bylo rozhodnuto, všichni aktéři dobře věděli, že série míří do rozhodujícího sedmého duelu, a ve Sportovní hale zazněla finální siréna. Na ledě ale ještě plály emoce, mezi hráči Sparty a Plzně se u střídačky hostí strhla hádka o vítězný puk. „Každý tým si v play off dělá pomocné čárky. My sbíráme puky, oni to vědí, a nechtěli nám ho dát. Je to vždycky boj,“ usmíval se po utkání kapitán Filip Chlapík. Kotouč hozený do publika získali sparťané zpátky od jednoho z fanoušků, který si za odměnu odnesl hokejku Aarona Irvinga. Program play off extraligy ZDE>>>
Byl to další z drobných příběhů, jaké píše jenom play off. Sparta na domácím ledě přesvědčivě kráčela za výhrou nad Plzní, když hostující útočník Jake Gricius upravil skóre do konečné podoby 4:2. Na světelné tabuli svítilo 0,2 sekundy do konečné sirény, když se hráči postavili na buly ve středovém kruhu. Puk dopadl na led, zamířil ke střídačce hostů. A u ní bylo ještě hodně veselo.
Za vítězným kotoučem okamžitě vystartoval zadák Sparty Aaron Irving. U lavičky se s hosty dostal do křížku a jeden z plzeňských hokejistů puk pohotově hodil do publika. „Věděl jsem, že po něm hned půjdou, aby ho sebrali. Doufal jsem, že vyhrajeme vhazování, ale tak jako tak jsme si pro ten puk šli. Byla to jejich příležitost, jak nás pošťouchnout,“ vysvětloval po utkání kanadský obránce.
Hokejisté Sparty směrem ke šťastnému příznivci, který kus gumy chytil, okamžitě signalizovali, ať jim inkriminovaný předmět hodí zpátky. Bez většího přemlouvání se dočkali a fanoušek si nakonec odnesl ještě cennější předmět. Od Irvinga dostal hokejku.
„Je dobře, že jsme doma. Nemyslím, že jejich fanoušci by byli tak velkorysí. Opravdu si vážíme, že nám ho fanoušek dal,“ vykládal bek domácích. „Dal jsem mu hokejku. A podle mě to byla dobrá výměna,“ zakončil s úsměvem na tváři.
Malík vyčinil obráncům
Hosté se po porážce a ztrátě druhého mečbolu na delší chvíli zavřeli v kabině. V rozhovorech pak o třaskavém momentu z konce utkání mluvit nechtěli. „To já vůbec nevím. To je taková jejich blbost. Na to vůbec nekoukám. Jestli chtějí puk… To bych vůbec neřešil,“ soukal ze sebe útočník Lukáš Strnad.
Úsměvnou výměnou během rozhovoru pobavil obránce Petr Zámorský. „Nick Malík vám o komerční přestávce hodně vyčinil u lavičky. Co tam bylo za chyby, co vám vyčítal?“ zazněla otázka. „Vůbec nevím. Vždycky jsem tak zadýchaný, že jsem to vůbec neposlouchal,“ reagoval diplomaticky zkušený bek.
Další dotaz na hádku o kotouč ho už skutečně zaskočil. „Tak prvně jsem lhal, že jsem nevěděl, co říkal. Ale teď doopravdy nevím,“ smál se Zámorský.
Už na vážnější notu vykládal o tom, co může Plzni přinést úspěch v rozhodujícím utkání. Škoda vedla v sérii už 3:1, ale o výhodnou pozici přišla dvěma porážkami. Sparta byla v obou utkáních hladovější, dravá a stav srovnala. „Hlavně dohrávání soubojů, to je základ. Je to play off. Je to důležitý aspekt do sedmého zápasu,“ vykládal Zámorský.
Zatímco závěr pátého duelu okořenily dvě bitky, tentokrát se utkání dohrávalo až na spor o puk v klidu. „Po tom, co se stalo minule, jsem asi čekal, že po nás třeba půjdou víc. Ale myslím, že máme dost kvalitní tým, abychom věděli, kdy může přijít rána a kdy ne. Člověk může být trošku naivní v tomhle a udělat blbost. Ale kontrolovali jsme dobře emoce,“ ohlížel se po zápase Chlapík.
„Minule jsme chtěli dohrát zápas tak, abychom tady začali ve stejném duchu. Abychom hráli naplno, nic tam nenechali. Bohužel se nám to nepovedlo. Musíme hrát líp v zápase, ve kterém půjde o všechno,“ velel za stranu soupeře Strnad. Klíčový zápas se odehraje v Plzni v pondělí od 17:30.