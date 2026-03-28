Indiány zlomil až čtvrtý gól. Hyka: Kdo by si nepřál sedmý zápas? Zvítězí ten odolnější
Už dvakrát jim hrozil konec sezony, dvakrát ho odvrátili. Sparta po vítězství 4:2 v šestém zápase vyrovnala stav čtvrtfinálové série na 3:3 a vynutila si rozhodující sed mou bitvu, která vypukne v pondělí na plzeňském ledě. „Věděli jsme, že tým má tolik zkušeností, že když budeme dělat, co máme, tak to zvládneme,“ řekl útočník Tomáš Hyka, který ve 47. minutě s Martinsem Dzierkalsem vypracoval čtvrtý gól Pražanů. Ten Indiány definitivně skolil.
V posledních dvou zápasech, po nichž jste mohli mít konec sezony, jste předvedli snad nejlepší výkony. Čím to je?
„Řekli jsme si, že už nemáme co ztratit, musíme hrát na absolutní maximum. Věděl jsem, že tým má tolik zkušeností, že když budeme dělat, co máme, tak to zvládneme. Jsem za to rád. Kdo by si nepřál sedmý zápas? Prostě jdeme dál.“
Tentokrát jste vstřelili rychlý první gól, půl minuty po začátku. Tohle někdy vede k uspokojení, Plzeň pak byla o něco lepší, vytvořila si šance. Probírali jste to v kabině?
„Samozřejmě. Věděli jsme, že chceme začít dobře, což se nám povedlo. Člověka to nakopne, nakopne to všechny. Byla spousta času před námi, nic nebylo rozhodnutého, což se potvrdilo. Ale potom jsme dali další gól.“
Vedli jste 3:0, pak Plzeň snížila. Na začátku třetí části Plzeň snížila, ale přišel váš únik s Dzierkalsem a gól na 4:1. V době, kdy se soupeř nadechoval, se schylovalo k něčemu, co byste nevěděli. Byl to klíčový moment k vítězství?
„Dostali jsme brzy po přestávce gól na 3:1, Plzeň byla trošku na koni. Ani nevím, jak to vzniklo. Jejich obránce střídal, Džerky puk chytil, jeli jsme a dali gól. To myslím, že byl takový zlom. Pak jsme ještě jednou inkasovali. Ukázali jsme si, že musíme hrát do poslední vteřiny. Ale čeká nás zápas sedm, co víc si přát.“
A co si přát? Bude lepší, že sedmé utkání hrajete venku?
„To už je úplně jedno. Teď jsme dvakrát vyhráli, taková ta psychická pohoda je na naší straně. Nebude to vůbec jednoduché. Oba týmy jsou na tom stejně. Zvítězí ten odolnější.“
Taky jste napotřetí vyhráli v Holešovicích, kde jste předchozí dva zápasy ztratili.
„Jsem samozřejmě rád, že jsme vyhráli. Ty zápasy předtím se nám trošku nepodařily. Ale byla skvělá kulisa, jsem rád, že jsme to zvládli.“
Když vezmeme i předkolo na pět zápasů s Kladnem, v rozhodujícím zápase jdete zase až na doraz. Plánujete to tak až do konce dubna?
„Uvidíme, jak to bude. Když bude potřeba, tak určitě. Teď se musíme připravit jak fyzicky, tak psychicky, že to nebude vůbec nic jednoduchého. Začíná se znovu od 0:0 a úvodního buly.“