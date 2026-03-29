Karlovy Vary - Liberec 4:0. Beránek zařídil sedmý zápas. Bílým Tygrům scházel kapitán
Třikrát měli v sestavě pro čtvrtfinále Ondřeje Beránka, třikrát zvítězili. Hokejisté Karlových Varů vytěžili návrat lídra v těžké chvíli naplno a výhrou 4:0 nad Libercem si vynutili rozhodující sedmý zápas. Útočník Energie zazářil v šestém klání dvěma góly a asistencí. „Vrátil se Bery, vrátil se Egle. To jsou rozdíloví hráči. Samozřejmě nám to pomohlo hodně, produktivita šla hned nahoru," pochvaloval si karlovarský kouč Pavel Patera. Tygrům naopak scházel kapitán Radim Šimek.
Zvládli úvodní dvě utkání série v Liberci, pak výhodnou pozicí zahodili a po třech porážkách v řadě byli zatlačení do rohu. Hráči Karlových Varů se herně zvedli už v pátém zápase, ale doplatili na nedostatečnou produktivitu a pro výhru dokráčeli až na domácím ledě, kde jim hrozilo vyřazení. Společný jmenovatel všech tří vítězství? Ondřej Beránek v sestavě Energie.
„Bery je výborný hráč. Jsme rádi, že je zase zpátky. Je dobrý do party, určitě nám pomohl i v šatně,“ vyjmenovával po nedělním vítězství útočník Robin Sapoušek. „Zkušený hráč, reprezentant. Ale my se musíme soustředit na sebe. Samozřejmě jim pomohl, dal dva góly,“ říkal za stranu soupeře Jaroslav Vlach.
Zatímco Karlovy Vary slavily návrat Beránka s Haraldsem Eglem, Bílí Tygři museli lepit citelnou ztrátu. Ze sestavy vypadl kapitán Radim Šimek, dosud klíčový muž série. „Chybí od hry jako takové až po přínos na střídačce a v kabině. Celkově je jeho absence znát. Je výborný obránce a náš lídr,“ vyjmenovával po utkání hostující trenér Jiří Kudrna.
Bez někdejšího beka NHL byly v liberecké hře trhliny. První gól dostal Liberec už v první minutě. Po 57 sekundách hry dostal na pravém kruhu nabito Beránek a nekompromisně prostřelil Petra Kváču. Tygři se pak zvedli, v prvních dvou třetinách soupeře přestříleli. Prosadit se ale nedokázali.
Domácí gólman Dominik Frodl chytil všech 29 střel. Předchozí zápas přitom sledoval po překvapivém tahu trenérů jen ze střídačky. „My máme fakt dva skvělé gólmany. Teď je to 3:3 a je úplně jedno, jestli tam byl nějaký tah netah. Je to 3:3, všechno se maže,“ krčil rameny Patera.
Baránek vystartoval po Bambulovi
Ke srovnání série došla Energie i díky třem gólům ze třetí třetiny. Robin Sapoušek ve svém stém zápase v extralize využil přesilovku, později udeřili ještě Vít Jiskra a podruhé Ondřej Beránek. „Nejsme spokojení s výkonem v utkání. Špatně jsme do něj vstoupili, dostali strašně rychlý gól. I když jsme hlavně ve druhé třetině měli docela dost příležitostí, nebyli jsme důrazní na brankovišti, nesbírali jsme odražené kotouče. Od nás to nebyl dobrý výkon, domácí zaslouženě vyhráli,“ hodnotil trenér Kudrna.
„V úvodu nám pomohl rychlý gól, ale pak tam byla zbytečná nervozita. Druhá třetina vyrovnaná, pak se na konci stalo, co se stalo, a to rozhodlo,“ dodal Patera.
V závěru hodnocení upozorňoval na moment, kdy Marek Baránek neudržel nervy a po siréně vystartoval po Janu Bambulovi. Trest za šarvátku vyfasoval jen bek hostí a Energie se z následné přesilovky uklidnila. Podobně jako v prvních dvou zápasech Tygrům ujely nervy. „Promluvíme si o tom. Myslím, že si to všichni uvědomujeme a bude to dobré. Pro oba týmy je to stejné, je to vyrovnané a šance jsou padesát na padesát,“ velel hostující kouč před sedmým utkáním.
O zdravotním stavu kapitána Šimka nebo o tom, zda bude v úterý připravený do akce, nechtěl mluvit. „Nechme to na úterý,“ odvětil stroze. „Je to samozřejmě velká ztráta, je náš kapitán. Určitě nám v utkání chyběl, to jednoznačně. Stejně jsme ale měli podat lepší výkon,“ dodal Kudrna.