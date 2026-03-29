Karlovy Vary - Liberec 4:0. Energie vybojovala sedmý zápas. Beránek se blýskl dvěma góly
Stáli na hraně vyřazení, ale jsou zpátky. Karlovarští hokejisté v šestém zápase čtvrtfinále play off vyhráli 4:0 nad Libercem a výborným představením si vynutili rozhodující duel č. 7. O nesmírně důležitém vítězství rozhodl již v čase 00:57 rychlým gólem útočník Ondřej Beránek, který triumf i pojistil druhou trefou. Brankář Energie Dominik Frodl vychytal čisté konto. O postup do semifinále si Západočeši s Bílými Tygry zahrají pod Ještědem v úterý od 18.00. Program play off extraligy ZDE>>>