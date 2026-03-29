Sparta s nožem na krku umí, ale sedmé zápasy ne. Chlapík: Teď přijde to hlavní
Když jde Spartě o všechno, dovede zatřást zeměkoulí. Už čtyřikrát v letošním play off čelila výzvě buď, anebo. Vítězství, nebo nic. Otočila předkolo proti hokejistům Kladna, rozhodla v prodloužení pátého zápasu. Ve čtvrtfinále proti Plzni prohrávala 1:3. Odvrátila dva mečboly, vyrovnala a vynutila si sedmý duel. „Hrozně mě těší, že když máme nůž pod krkem, předvádíme to nejlepší. Ale série nekončí, máme před sebou nejdůležitější zápas. Je fajn a jsme rádi, že jsme se vrátili do série. Teď přijde to hlavní,“ zdůraznil po vítězství 4:2 v šestém duelu kapitán Filip Chlapík.
Čtvrteční výhrou v pátém zápase v Plzni vrátila Sparta sérii do Sportovní haly na pražském Výstavišti. V šestém duelu tam na třetí pokus zvítězila. Až když nebylo kam uhnout, probudila se v ní nemilosrdná hyena. Ukořistila, co chtěla. Utkání číslo 6 v kulisách holešovické arény už neprovázel sentiment zašlých časů. Byla to Sparta střižená ve starém dobrém stylu. Cítili jste, že tohle si nedá vzít. Vynutila si sedmý zápas. Rozhodne se v plzeňském pekle.
„Chtěli jsme do Plzně na sedmý zápas. Je to vždycky čest. Kolik takových utkání někdo za kariéru odehraje nebo koučuje? Byli jsme na notě, že jsme tam chtěli jet. Budeme nachystaní, budeme se o to prát,“ prohlásil trenér Jaroslav Nedvěd. Úplně nesouzněl s názorem, že by jeho orchestr dokázal zahrát nadoraz, až když hrozí prasknutím i poslední struna a pomalu se začíná bilancovat, co všechno se zase provedlo špatně a kdo ze šmidliboys by se měl pakovat.
„Hráli jsme tak i předtím. Jenže jednou rozhodnou nájezdy, jednou nepohlídaná situace, kdy jsme dali gól a v jakési euforii jsme po třinácti vteřinách inkasovali. Místo, abychom měli vítr v plachtách my, měl ho soupeř okamžitým vyrovnáním,“ připomněl Nedvěd porážky ve třetím a čtvrtém mači na pražském ledě. „Nechtěli jsme jít do stavu 1:3 (na utkání). Vyhráli jsme první zápas, byla to shoda okolností. Ale máme zkušené mužstvo, což pomáhá, že s tím nožem na krku umějí tak nějak zacházet,“ dodal.
Plzeň v šestém střetnutí inkasovala poprvé už po 32 sekundách hry. Daniel Malák se dopustil fatální chyby v pátém zápase a Sparta šla zásluhou Chlapíka do trháku 3:1. V šestém navázal, kde skončil. Místo aby vyvezl puk z pásma, jel na střed a přišel o něj. Jeho zaváhání využil opět Chlapík. Malák potom seděl a do hry se zapojil až po třetím gólu Sparty. Hned zvalchoval Adama Rašku.
„V pátém zápase jsme ho drželi, bylo na něm vidět, že je trošku nervózní. Nastoupil do utkání číslo šest a hned na začátku udělal takovouhle chybu. Bylo vidět, jak je hodně v ponoru. Nechtěli jsme ho házet do vody, ale po třetím gólu jsme ho tam dali zase zpátky. Je to hra chyb. Chyba se stane, ale nesmí se stávat,“ připomněl plzeňský kouč Josef Jandač.
Odlehčení Malíkovi, i psychicky
Po první třetině Indiáni poprvé v play off vystřídali gólmany. Místo Nicka Malíka šel do brány Jan Růžička. Extraligový zápas nechytal od konce ledna, mezitím jednou nastoupil v první lize. Musel se činit, měl hafo těžkých zákroků. Dvakrát na něj jel v úniku sám Chlapík, jednou Michal Řepík.
„Chtěli jsme udělat nějakou změnu,“ vysvětloval Jandač. „Snažili jsme se odlehčit Malíkovi, i psychicky, protože nás držel. Růžička pak chytil pět šest gólů. Za stavu 2:0 se mužstvo mohlo nakopnout, dát kontaktní gól. Ale musí se nám probudit někteří střelci. Za šest zápasů nemají ani bod nebo jsou bez gólu. Paradoxně nás táhnout mladí. Tihle borci však musí zápasy rozhodovat,“ poznamenal trenér Škodovky.
Plzeňská týmovost, která tolik platila v základní části, v play off přestala zabírat. A nikdo z vyzrálých individualit nevystoupil. Christophe Lalancette má jednu asistenci. Dominik Simon, Petr Zámorský nebo Mikko Petman jsou na nule. I když poslední z nich na Spartě dost zlobil a po jeho výpadu zpoza branky na konci první třetiny puk letěl podél čáry, než ho Chlapík hrající v tu chvíli bez hole odkopnul od tyče pryč.
„Play off je strašně náročné, fyzicky i mentálně. Každý zápas je jiný. My se chceme soustředit hlavně na sebe. Přistup i herní styl byl takový, jaký chceme předvádět. Určitě od něj neustoupíme. Dáme do toho všechno. Uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl kapitán Sparty.
Plzeňští neproměnili ani druhý mečbol a po utkání zůstali v kabině dlouho zavření. Slovo si nejprve vzali trenéři, následně si vyříkávali nějaké věci samotní hráči. „Potřebovali jsme si k tomu něco říct. Poslední dva zápasy jsme neodehráli vůbec dobře,“ připustil útočník Lukáš Strnad.
Sparta ještě nikdy sedmý zápas nevyhrála. Trenér Indiánů Jandač taky ne. A Plzeň pražského soka v play off ještě nikdy neporazila. Něco z toho po sedmém čtvrtfinále přestane platit.