Krejčík je bek do nepohody, v play off zase řádí: Nemůžeme couvnout. Co si přát?
Navenek působí jako flegmatik. Ale když Jakub Krejčík po laserově přesné přihrávce Filipa Chlapíka pověsil v šestém čtvrtfinále play off proti Plzni (4:2) puk pod horní tyč, bujarou oslavou předvedl, že se taky umí odvázat. „Máme něco secvičeného po buly. Jsem rád, že nám to konečně vyšlo. Chlápa mi nádherně nahrál, snažil jsem se to tam jen prorvat,“ líčil situaci, po níž šla Sparta do vedení 2:0.
Víc času na ledě strávil ze sparťanských beků jen Ronald Knot. Oba jsou pro tým klíčoví. Ale kdyby nebyl Jakub Krejčík, Sparta by možná nehrála ani čtvrtfinále. Působí, že si z ničeho nic nedělá, stres ani tlak ho nijak nevzrušují. Ale sezonu co sezonu potvrzuje, že nejlíp se mu šije v klíčové fázi sezony. A tím spíš v zápasech, kdy jde o všechno.
V posledních šesti eliminačních duelech Sparty měl čtyři trefy a na šest dalších nahrál. V letošním play off dali Pražané 26 gólů a Krejčík byl u patnácti z nich. Podporuje útok, umí chytře nahodit na teč nebo si najít prostor pro střelu a udeřit. „Člověk chce pro tým odvést maximum,“ komentoval stroze svůj přínos.
„Nepohlídali jsme si signál po buly, o kterém víme a na který se připravujeme. Bohužel na něj hráči špatně zareagovali,“ vracel se k akci před Krejčíkovou trefou po šestém čtvrtfinále plzeňský kouč Josef Jandač. Sparťanský bek však byl k nezastavení. Jeho čtvrtý zásah v play off, přitom ve 44 utkáních základní části skóroval třikrát. Jestliže během základní části o Krejčíkovi třeba někdo pochyboval, vyvedl ho z omylu. Nestalo se poprvé, co ve vyřazovacích bojích takhle řádí.
V 11 zápasech posbíral 11 bodů (4+7) a je nejproduktivnějším hráčem jarní sezony. Pravda, ofenzivní pardubická esa jako Roman Červenka nebo Lukáš Sedlák nemusela hrát předkolo a mají za sebou jen čtyři utkání. Ale přesto… Krejčík je bek do nepohody, z jehož hry Sparta hodně těží. A nejen dopředu.
Teď ji čeká v Plzni za stavu 3:3 další duel, který rozhodne, jestli půjde dál, nebo poslední půjde zhasnout. Sparta má pořád co ztratit. Už čtyřikrát však v letošním play off čelila eliminačnímu zápasu a čtyřikrát zvítězila.
„Věděli jsme, co nás čeká a že to nebude jednoduché. Nemůžeme couvnout a jsem strašně rád, jak tým funguje. Na sedmé utkání se moc těším. Co si můžeme přát? Bude tam bouřlivá atmosféra, ale po dvou posledních zápasech si myslím, že jsme dobře nastavení. Budu se připravovat jako na každý zápas play off nebo v sezoně,“ pravil Jakub Krejčík.