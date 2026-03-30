Kdo prolomí kletbu v osudovém zápase o všechno? Sparta to má 0:7 a Jandač 0:4
Říká se a hráči to jako na kolovrátku opakují, že hrát sedmý zápas o všechno je za odměnu a pomalu sen, kvůli kterému jste začali hrát hokej. Je to hodně zavádějící vyjádření, kterému raději nevěřte. Dost často se vykládá z povinnosti. Skutečnost je mnohem složitější. V pondělním rozsudkovém duelu v Plzni o postup do semifinále extraligového play off se mnohým připomenou dřívější traumata. Ať je to jak chce, Sparta sedmé bitvy dlouhodobě nezvládá, černou bilanci v ní eviduje i nyní plzeňský kouč Josef Jandač. Kdo prolomí prokletí? Program play off extraligy ZDE>>>
Jsou to nervy a ne každý je zvládá, jak by si přál. Kdybyste stejným soupeřům na totožném místě řekli, že se hraje 18. kolo základní části, výsledek by byl dost často úplně jiný. Jenže v Game 7 působí hromada faktorů, které zkrátka nevyndáte z hlavy.
Výhoda domácího prostředí dost často ztrácí klasický a potřebný efekt. Nezřídka se i neutuchající podpora téměř dvaceti tisíc diváků přetočí v další dávku tlaku navíc. Víte, že fanoušky nesmíte zklamat a o toho hůř se vám hraje. Do mysli se vám derou představy, co se stane, kdyby… Hostující soubor mívá často čistší mysl, spíš dokáže na ledě předvést, co skutečně umí. Není paralyzován možnými zhoubnými následky trpkého konce.
Na Spartě vědí své. Při všech sedmi bitvách padli na kolena a gratulovali soupeři. Od roku 2004 do jara 2025, z toho pětkrát doma a čtyřikrát po sobě na svém území. Jednou u toho byl trenér Alois Hadamczik a Miloš Holaň, dvakrát Pavel Gross a třikrát Josef Jandač.
Sparta se znovu ocitla na hraně, přesto bychom u ní oproti dřívějším krachům mohli najít jeden a možná podstatný rozdíl. Zatímco v minulosti častokrát mohla v předstihu rozhodnout a své mečboly promarnila, nyní je to ona, kdo dohnal manko a za vstupy do rozhodujících duelů je ráda. Právě v jejím případě jde o důležitý aspekt a proměnu.
Pražené si nyní ověřili, že dokážou hrát s pomyslnou hlavou na oprátce. V předkole s Kladnem ztráceli 1:2 na zápasy a jeli na led Rytířů. Vyhráli, uskřípli kladenské oslavy a velké těžkosti pak překonali i v domácí páté partii. Podobný scénář se opakuje, tým Jaroslava Nedvěda tekl s Indiány už 1:3 na utkání, v Plzni následovalo vítězné povstání a po sobotní výhře v Holešovicích je stav srovnán. Větší tlak je právě teď na Západočeších.
Tím se dostáváme k Josefu Jandačovi, jenž se znovu potkává s osudem. Coby kouč Sparty se ocitl na zklamané straně v sadách s Libercem, s Kometou a s Třincem. Dvakrát doma, jednou venku. V domácím prostředí si zapsal krutou a bolavou prohru ještě v roli trenéra Českých Budějovic proti Karlových Varům.
Jedna z kleteb se v pondělí večer dočká prolomení. Která to bude? Mimochodem, Plzeň to má v sedmých rozuzleních výtečné: šest výher, jediná porážka.
Bilance sedmých zápasů Sparty v play off
3:4 SLAVIA
3:4 VÍTKOVICE
3:4 TŘINEC
3:4 KOMETA BRNO
3:4 LIBEREC
3:4 TŘINEC
3:4 KOMETA BRNO
Sedmé zápasy Josefa Jandače
2007/08 – semifinále
2012/13 – čtvrtfinále
2013/14 – semifinále
2020/21 – semifinále