Plzeň - Sparta 0:1. Pražané jsou v semifinále! Kletbu sedmých zápasů zlomil kapitán
Skvělý obrat v sérii dokonán! Hokejisté Sparty si zahrají semifinále play off extraligy. O postupu rozhodli v sedmém čtvrtfinálovém zápase v Plzni, kde vyhráli 1:0 a dokonali otočku z 1:3 na 4:3. Pražané díky trefě kapitána Filipa Chlapíka po dlouhých letech zlomili kletbu nezdarů v rozhodujících duelech vyřazovací části. Tuto nepříjemnou bilanci naopak prodloužil plzeňský kouč Josef Jandač, pro kterého s jeho mužstvem sezona končí. Výběr trenéra Jaroslava Nedvěda si o finále zahraje proti Pardubicím. Program play off extraligy ZDE>>>
Pražané dokázali otočit sérii ze stavu 1:3 a poprvé uspěli v rozhodujícím sedmém utkání play off. V předešlých sedmi případech prohráli.
Trenér domácích Jandač po dvou porážkách pozměnil složení dvou útočných formací, do kterých se vrátil Fin Ville Petman. A Plzeň byla v úvodu aktivnější, brankář Kořenář byl ale pozorný. Jeho protějšek Malík si první zákrok připsal až v 5. minutě.
Od počátku bylo navíc jasné, že oba týmy se zaměří hlavně na pozornou defenzivu. Pražané se soustředili na rychlé protiútoky a čekali na šanci, která přišla v závěru první třetiny. Nejprve byl vyloučen Teplý a v čase 19:59 i Schleiss. Sparta tak dostala 91 sekund dlouhou početní výhodu pět na tři a využila ji. Po kombinaci Špačka s Chlapíkem zakončil kapitán hostů střelou do odkryté branky.
Ve 26. minutě dostali poprvé šanci přesilové hry i Západočeši, Kořenáře ale překonat nedokázali. Domácí si vytvořili tlak, nejblíže vyrovnání byl Lalancette, trefil ale jen horní tyč. Jeden z klíčových plzeňských útočníků nadále čekal na premiérový gól v play off. Ze strany Pražanů ve druhé části zahrozili Horák s Hykou.
Plzeňští byli opticky aktivnější, více se drželi na puku, gólové šance si ale proti pozorně bránícímu soupeři nedokázali vytvářet. Ideální šanci vyrovnat měli v druhé početní výhodě v polovině třetí části, ani jedna ze čtyř střel Zámorského ale za Kořenářova záda neprošla. Pražané následně ustáli i třetí oslabení při Hykově vyloučení.
Přiblížit Spartu postupu potom mohli Horák, Špaček, Kousal a Hrabík, ani jeden z nich ale Malíka nepřekonal. Plzeň nakonec nedokázala vyrovnat ani v dlouhé power play. Sedmí nasazení Pražané tak vyřadili druhý tým po základní části.