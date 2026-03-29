Beránek si kousal na tribuně nehty, po návratu potom řádil: Chtěl jsem na ledě nechat všechno
Na led vletěl jako vítr a po 57 sekundách hry otevřel skóre. Při svém druhém střídání trefil libereckého obránce Denise Zemana. Ondřej Beránek si po návratu do akce v prvním útoku Energie zařádil. „Doteď jsem v podstatě jen trénoval. Chtěl jsem každé střídání na ledě nechat všechno,“ líčil uzdravený karlovarský střelec, který svým druhým zásahem uzavřel na 4:0.
Po vleklém zranění naskočil do prvního a druhého čtvrtfinále v Liberci. Oba zápasy Karlovy Vary vyhrály. Potom zase vypadl. „Vždycky je těžší zápasy jen sledovat. Nejraději bych tam skočil a něco udělal,“ líčil Ondřej Beránek. Do sestavy se vrátil na domácím ledě a znovu pomohl Energii k vítězství. Sérii proti Bílým Tygrům rozhodne sedmý duel.
Bylo znát, že jste naskočil s ohromnou chutí, byla tam spousta energie, co myslíte?
„Doteď jsem v podstatě jen trénoval a soustředil se, chtěl jsem, abych byl co nejlepší. Síla tam byla, taky kluci už mají něco v nohách. Takže jsem chtěl každé střídání na ledě nechat všechno.“
Závěr sezony pro vás nebyl po zranění ideální, pak jste se vrátil na začátek série a zase zmizel. Kdy se rozhodlo, že opět nastoupíte?
„Tohle k hokeji patří. Jsem strašně rád, že jsem se mohl zase vrátit. Je to tak, jak je. Jedeme na sedmý zápas a jdeme bojovat.“
V předchozích třech prohraných utkáních dala Energie dvakrát jeden gól a jednou žádný. Přitom šance měla, chyběla efektivita v koncovce.
„Je to tak. Ale tentokrát se to vrátilo. Hokej je hra chyb, čekáte na ně. V tomhle zápase už jsme po nich góly dali.“
Jak tým povzbudila vaše úvodní rychlá trefa? Pomohlo i vám osobně, že jste skóroval hned v první minutě?
„Samozřejmě. Podle mě to tak má každý hráč. Když se trefí, sebevědomí trošku naroste a je to dobré. Ale podali jsme suprový týmový výkon. Dobrá výhra.“
Od druhé třetiny vás však soupeř čím dál víc mačkal, skóre bylo na vážkách. Pak přišel další zásah na začátku třetí třetiny. Rychlé góly vám pomáhaly, že?
„Hra se přelévala. Oni nás zatlačili, pak jsme zatlačili my je. Kluci je minulý zápas v Liberci taky začali svírat, měli spoustu šancí. Každý vždycky chvilku táhne. Tentokrát jsme vyhráli, což je skvělé.“
Cítíte se už v ideální kondici na sedmý zápas? Jak se na něj těšíte? Dáte gól?
„Uvidíme. Řekl bych to tak nějak s pokorou, že do toho zápasu půjdeme a necháme tam všechno. Doufám, že vyhrajeme.“
Byli jste v obtížné pozici, prohrávali jste 2:3 na zápasy. O kolik těžší to bylo přímo pro vás, když jste nehrál?
„Vždycky je těžší zápasy jen sledovat. Když na to koukáš, koušeš si nehty, nejraději bys tam skočil a něco udělal. Jsem rád, že jsem mohl nastoupit a že jsme srovnali na 3:3. Rozdáme si to zase od znova.“
V téhle sérii dlouho platilo, že vítězily hostující týmy. To se změnilo. Ale platí dál, že kdo dá první gól, utkání vyhraje?
„Abych řekl pravdu, tohle vůbec nesleduju. Nám je to jedno. Musíme prostě makat. Každá sekunda rozhoduje, teď nás čeká zase nový zápas. A víte, jak je hokej zrádný. Kdykoli se může odrazit nějaký puk, padne gól a dodá novou sílu, i psychickou. Hraje se hned úplně jinak. V play off může každý gól, každá situace nějak změnit zápas. Ale jakmile Víťa (Jiskra) dal na 3:0, věřil jsem, že už to neztratíme. Dupeme dál a dohrajeme zápas dobře.“
Rozhodne zápas číslo sedm. Kolik takových jste hrál?
„Za klub moc ne, spíš v nároďáku. Možná loni pátý v předkole proti Vítkovicím, to je asi všechno.“