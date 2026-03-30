Zimák ŽIVĚ: Zvládne Sparta 7. zápas? Pokuta i krádež puku, geniální tah Varů. Změny na Moravě
Hned dvě čtvrtfinálové série dospěly k rozuzlení v posledním možném zápase. V pondělí se Plzeň utká se Spartou, kdy proti sobě stojí tristní bilance domácího kouče Josefa Jandače a ještě horší výkaz Pražanů. O den později se rozhodne mezi Libercem a Vary. Podcast Zimák probere od pondělních 11:30 ožehavé situace a momenty, které k současnému stavu vedly, podívá se třeba i na pokutu pro kouče Jandače.
Postup už mají jistý Pardubice a Třinec, ale řeč dojde i na týmy, kde se rýsují změny pro příští sezonu. V hlavní roli stálý expert pořadu a bývalý vynikající hokejista Jaroslav Bednář.