Zvládne Sparta sedmý zápas? Pokuta i krádež puku, geniální tah Varů. Změny na Moravě
Zimák ŽIVĚ: Zvládne Sparta 7. zápas? Pokuta i krádež puku, geniální tah Varů. Změny v Brně a Olomouci • Zdroj: iSport.cz
Hned dvě čtvrtfinálové série dospěly k rozuzlení v posledním možném zápase. V pondělí se Plzeň utká se Spartou, kdy proti sobě stojí tristní bilance domácího kouče Josefa Jandače a ještě horší výkaz Pražanů. O den později se rozhodne mezi Libercem a Vary. Podcast Zimák probíral ožehavé situace a momenty, které k současnému stavu vedly, podíval se třeba i na pokutu pro kouče Jandače.
Postup už mají jistý Pardubice a Třinec, ale řeč přišla i na týmy, kde se rýsují změny pro příští sezonu. V hlavní roli stálý expert pořadu a bývalý vynikající hokejista Jaroslav Bednář.