Energie je na vlně po návratu marodů, zkušenosti ale hovoří pro Tygry. Co kapitán Šimek?
První šanci na krok do semifinále Bílí Tygři nevyužili, jejich sérii Karlovými Vary rozsekne zápas číslo sedm. „Rozhodnou maličkosti. Kdo bude poctivější, kdo si to víc zaslouží a víc si za tím půjde. To rozhodne,“ měl jasno liberecký útočník Jaroslav Vlach. Se spoluhráči bude netrpělivě vyhlížet, jak se vyvine zdravotní stav kapitána Radima Šimka. Energie je naopak po návratu marodů na vlně. „Dobře pro nás, že jsou zpátky,“ věděl forvard Vít Jiskra. Program play off extraligy ZDE>>>
Z historie mají jen dvě zkušenosti se zápasem číslo sedm. Karlovy Vary tuhle zkoušku v sezoně 2007/08 nejprve zvládly proti Českým Budějovicím v semifinále, pak v boji o pohár ve stejné disciplíně podlehly Slavii. Energie v té době měla ještě domov ve staré aréně a současná hvězda Petr Tomek ještě ani nebyla na světě.
„Game 7 to bude můj první. Myslím si, že pro hodně kluků taky. Hrozně se na něj těším,“ nezastíral po srovnání na 3:3 útočník Vít Jiskra. „Bude to střídání od střídání, všichni se těšíme. Nebereme to tak, že budeme nervózní. Půjdeme do zápasu naplno a uvidíme, co z toho bude,“ přidal se jeho spoluhráč Robin Sapoušek.
Na druhé straně bude stát rovnou pětice hráčů, kteří si sedmý zápas za Liberec naposledy zahráli. Brankář Petr Kváča a útočníci Adam Najman, Jaroslav Vlach, Radan Lenc a Adam Musil mají v hlavě vzpomínky na pět let starý triumf nad Spartou v semifinále. „Každý by chtěl sérii co nejdřív ukončit, ale sedmý zápas je vždycky specifický. Už nemáme kam uhnout, je to buď, anebo. Chceme to na svoji stranu,“ říkal Vlach.
Psychologická výhoda před duelem o všechno se mohla svézt na stranu Energie. Vary srovnaly ve chvíli, kdy měly nůž na krku a sezona pro ně mohla skončit. Jako skvělá vzpruha se ukázal návrat Ondřeje Beránka a Haraldse Egleho z marodky. Beránek zazářil dvěma góly a asistencí, Egle dodal mladému týmu zkušenosti a klid.
Naopak Tygři poprvé v play off postrádali kapitána Radima Šimka. Bez majitele více než dvou stovek startů v NHL se ve hře Liberce objevily drobné trhliny a nervozita, scházela i rozvaha matadora na přesilové hře. „Radim je výborný hráč, samozřejmě nám chyběl hodně moc. Ale takové utkání musíme zvládnout i bez něj. Nemůžeme se pořád spoléhat na jednoho hráče,“ uvědomoval si obránce Tomáš Galvas.
Právě na něj a Petra Tomka z Varů je upřena v sérii velká pozornost. Oba představují novou generaci českého hokeje. Statisticky si zatím lépe vede útočník Energie. Proti Liberci bral dva góly a tři asistence, zatímco o tři roky starší Galvas jen jednou nahrával.
„To vůbec neřeším, soustředím se na svůj výkon a hlavně na týmový. Abychom zvítězili,“ tvrdil bek před rozhodující bitvou. „Sedmé utkání v play off jsem ještě nikdy nehrál. Hodně se na to těším, je to pro mě zase nová zkušenost. Rozhodovat budou detaily,“ dodal.
Teď se zdánlivě všechny předchozí výsledky a výkony mažou, rozhodne jediné utkání. Energie sice dokázala na severu Čech ovládnout oba úvodní zápasy, to teď ale nehraje roli. „Už je to o hlavách a maličkostech, abychom byli poctiví, neuhnuli ze soubojů, dělali správné systémové věci a pracovali. Aby se to přiklonilo na vaši stranu a zasloužili jste si to,“ vyjmenovával Vlach.
Absence lídra Šimka ale může Tygrům plány zkomplikovat. O možném návratu elitního beka nechtěl po šestém duelu nikdo mluvit. „Nechme to na úterý,“ vybídl stručně kouč Liberce Jiří Kudrna.
Poslední Game 7
K. Vary: 16. 4. 2008 Slavia – K. Vary 4:2 (finále)
Liberec: 15. 4. 2021 Sparta – Liberec 1:2 (semifinále)