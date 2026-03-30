Momenty Game 7: návrat Temného rytíře, tuhý Kořen. Případ Voženílek? Další se nekonal

Sparťané krátce poté, co zlomili prokletí sedmých zápasů
Pavel Bárta
Tipsport extraliga
Podruhé v play off ze sebe setřásli strach z rozhodujícího zápasu. Postup hokejistů Sparty do semifinále extraligového play off přes Plzeň se stejně jako v předkole proti Kladnu rodil až v posledním možném zápase. Výhra 1:0, o kterou se postaral kapitán Filip Chlapík, je pro Pražany o to sladší, že se nenechali rozhodit a děsivou bilanci 0:7 v sedmých duelech zlomili. V článku iSportu se podívejte, jaké momenty nabídl boj na západě Čech, kde se rudý kolos prodral do semifinále.

Temný rytíř povstal

Finský útočník Ville Petman nedohrál první čtvrtfinále po hrozivě vypadajícím pádu na mantinel. Na sedmý zápas však povstal jako Temný rytíř. Vrátil se do druhé lajny k bratru Mikkovi a Michalu Teplému. Hned na začátku se připomněl, zavezl puk do útočného pásma a z úhlu prověřil Josefa Kořenáře štiplavou střelou na přední tyč. Pátý a šestý zápas se moc nepovedl obránci Danielu Malákovi. Sklouzl na sedmého beka, do první dvojice k Petru Zámorskému povýšil Kristians Rubins.

Chlapíkův otvírák

Do konce první třetiny to byl typický sedmý zápas. Hrálo se opatrně, šancí pomálu. Čtvrtá formace získala Spartě první přesilovku. Michal Teplý si šel sednout za podrážení a hosté měli přesilovku. V poslední sekundě měl velkou příležitost Jakub Krejčík. Pálil do horního rohu, Nick Malík uklidil puk do lapačky, načež Jan Schleiss zametl s Filipem Chlapíkem a strhl mu přilbu. Indiáni šli do tří, po skvělé výměně s Michaelem Špačkem otevřel do odkryté brány v čase 20:38 právě Chlapík.

Lalancette a razítko

V čem Indiáni v sérii strádali, byla efektivita rozdílových hráčů. Dominik Simon, Petr Zámorský nebo Mikko Petman byli bodově na nule, Christophe Lalancette si připsal jednu asistenci. Kanadský centr přitom byl v polovině utkání blízko k vyrovnání. Nebyla to vyložená šance, ale precizní střela. Krátce poté, co sparťan Tomáš Hyka mohl po kličkované kolem pásma ve 32. minutě zvýšit, pálil na opačné straně Lalancette. Puk zaplaval vzduchem a orazítkoval horní tyč.

Tuhý Kořen

Hodně práce měl Josef Kořenář na začátku zápasu. Adam Měchura za něj kotouč neprocpal, ve čtrnácté minutě vyrazil ramenem jedovku Villeho Lajunena, v prostřední části za ním zvonila tyč, kryl těžkou střelu Dominika Simona. Obstál v ohni střel při plzeňské hře bez gólmana. Brankář Sparty měl v celé sérii tuhý kořen. Vydatně mu přitom pomáhala i zodpovědná obrana Pražanů. Sbírali puky, nedovolili dorážky. I když měli na holi puk Západočeši, vypadalo to, že Sparta má hru pod kontrolou.

Voženílek se nekonal

I když se v závěrečných sekundách kotouč párkrát dostal do předbrankového prostoru, další případ Voženílek jako předloni s Třincem se nekonal. Na osmý pokus Sparta vyhrála sedmý zápas a jako druhý tým otočila sérii ze stavu 1:3. Indiáni ve třetí třetině hráli dvakrát přesilovku, nejprve za příliš mnoho hráčů, pak šel na trestnou lavici potřetí v sérii Tomáš Hyka. Ale nic z toho. Dvě a půl minuty před koncem stáhla Plzeň na střídačku Nicka Malíka a tlačila v šesti, 24 sekund do sirény si vzala oddechový čas. Tenký náskok ale Sparta uhájila.

