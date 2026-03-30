Chlapík po postupu: Sedmý zápas v kabině nebyl téma. Nikdo nepochyboval, že to dokážeme
Jediná trefa rozhodla, že hokejisté Sparty ukončili velké trápení, poprvé vyhráli sedmý zápas play off a postupují do semifinále play off extraligy. „Zažili jsme vítězství 4:0, ale kabina nežije zdaleka tak, jako když se otáčejí série. Všem klukům patří fakt obrovský respekt,“ povídal kapitán Filip Chlapík, který po 52 sekundách druhé třetině vstřelil vítězný gól.
Zvrátili už předkolo proti Kladnu. Ve čtvrtfinále sparťané prohrávali 1:3 na zápasy, ale otočili na 4:3. „Z celého týmu bylo cítit obrovské sebevědomí. Nemyslím, že by někdo pochyboval, že to dokážeme,“ připustil Chlapík. Teď půjde pražský tým do souboje gigantů. V semifinále vyzve vítěze základní části z Pardubic, série začíná v pátek na východě Čech.
Je velká úleva, že jste dokázali otočit z 1:3 a slavíte postup?
„Nemyslím si, že to je úleva. Nebylo příjemné, když jsme byli dole. Ale sérii jsme otočili, takže spíš je tam obrovská euforie. Myslím, že se ukázalo semknutí celého týmu a jeho síla, jak nás každý odepisoval, ale my jsme se dokázali dát dohromady a ukázat opak.“
Rozhodla využitá přesilovka pět na tři, předtím byla přestávka. Řekli jste si, jak přesně ji budete chtít sehrát?
„Samozřejmě, dostat v sedmém zápase pět na tři, to může ovlivnit celé utkání. Dali jsme gól, ale s tou pauzou, ono to občas může být k neprospěchu. Člověk nad tím až moc přemýšlí a ztratí takovou tu jednoduchost. Ale bavili jsme se o tom a sehráli akci, jak jsme chtěli. Strašně důležitý gól. Nějak jsme to měli vymyšlené. Variant, které můžeme sehrát, je víc. Nezáleží, jaká to je, hlavně, že jsme dali gól a vyhráli zápas.“
Asi hodně důležité taky bylo, že jste hráli výborně do obrany a v podstatě nepouštěli Plzeň do vyložených šancí...
„Samozřejmě, obrana je klíč k úspěchu. Ale za obranou stojí nejdůležitější hráč týmu, což je gólman. Obrovský respekt Kořkovi (Josefu Kořenářovi), který toho spoustu pochytal. Bez gólmana těžko něco vyhrajete. Obrana super, ale pořád tam měli spoustu šancí, které Kořka dokázal chytit.“
Sedmý zápas? Vůbec to nebylo téma
Jak je důležité, že jste v předkole i čtvrtfinále série otočili, což se Spartě v minulosti nedařilo?
„Myslím, že tohle je na play off nejkrásnější. Zažili jsme, když jsme vyhráli 4:0, ale kabina nežije zdaleka tak, jako když se otáčejí série. Fakt obrovský respekt patří všem klukům. Když jsme byli dole, drželi jsme hlavy vzhůru, z celého týmu bylo cítit obrovské sebevědomí. Nemyslím, že by někdo pochyboval, že to nedokážeme otočit. Bylo to strašně těžké, ale říkám, obrovský respekt do kabiny, jak jsme se semkli a jak jsme to dokázali zlomit.“
A jak je důležité, že jste zlomili prokletí sedmých zápasů?
„To je spíš pro vás. U nás v kabině to nebylo vůbec téma. O tom píšete vy, média. U nás to bylo, že jdeme do sedmého zápasu, z 1:3 na 3:3 a hrajeme rozhodující mač. Ani jednou tam nezaznělo, že se to Spartě ještě nikdy nepodařilo.“
V čem tedy spočívá největší síla mužstva?
„Teď jsme si ukázali, jaký styl hokeje funguje, co nám vyhovuje, co nás baví. Po zápase se sejdeme pět deset lidí na fyziu, jsme pomlácení. Ale to je to strašně krásné, že tým žije, a budeme určitě chtít nic neměnit. Soupeř však bude zase o level výš a budeme muset zase trošku přidat. Už docela dlouho jedeme na autopilota a to je taky krásné, že člověk je vyřízený, ale pořád v sobě nachází síly a tým neuvěřitelně šlape. Máme tři dny na odpočinek a vlétneme na to zase.“
V semifinále vás čekají Pardubice.
„Do téhle doby jsem nad tím úplně nepřemýšlel. Snažil jsem se soustředit na to, co bylo aktuální. Teď samozřejmě víme, že jdeme na Pardubice. Série bude skvělá, oni jsou top tým, myslím, že v celé Evropě. Bude to určitě zajímavé, těším se moc.“
O čem série bude?
„To se asi dozvíme, těžko říct. Jak vidíte, každý zápas se hraje do poslední vteřiny na krev a zase to bude o detailech. Já prožívám každou sérii stejně. Samozřejmě víme, proti komu teď budeme nastupovat. Určitě ze sebe budeme muset dostat úplně to nejlepší, abychom dokázali zvítězit. Uvidíme, jak to bude vypadat.“