Liberec - Karlovy Vary 0:1p. Frodl zavřel vrata! Šimek se zlobil na sudí, přehlédli faul
Karlovy Vary se koupou v euforii, v Liberci panuje zklamání i vztek. Sedmý čtvrtfinálový duel mezi Bílými Tygry a Energií měl kontroverzní konec. Hosté vyhráli 1:0 gólem Jiřího Černocha ze 72. minuty, akci ovšem předcházely verdikty, které rozpálily poražené. Těsně před rozhodující akcí sudí odpískali sporné zakázané uvolnění, aby těsně před Černochovou trefou Ondřej Beránek bez trestu povalil na zem Radima Šimka. „Kdyby mě Bery nechytil za hokejku, vyvezl bych puk normálně do středního pásma, takhle mi zabránil v pohybu,“ líčil reprezentační bek. Program play off extraligy ZDE>>>
Sudí Jeřábek s Ondráčkem za celou dobu neodpískali jediné vyloučení. „Asi to rozhodčí chtěli dodržet až do konce, pokračovat v nastaveném trendu. Bohužel z toho padl gól,“ štvalo Šimka. Z druhé strany arbitři možná odpustili domácímu Tomáši Galvasovi postih za vyhozený kotouč v 54. minutě. Liberecká křivda na konci však nic nemění na tom, že Karlovy Vary si pro postup došly zaslouženě.
Do série daly všechny síly, kupu odhodlání, rvavosti i nesporné hokejové kvality. V brance měly čaroděje Dominika Frodla, jenž neinkasoval v šestém ani v sedmém duelu, dohromady necelých 132 minut. Naprosto bravurní výkon!
Karlovy Vary se v semifinále ocitají poprvé od roku 2009, kdy slavně vyhrály titul, a teď jsou na Třinec. Ten je odpočatý, po pátečním postupovém triumfu s Hradcem napočítá před pátečním rozjezdem série šest dnů volna, zatímco Západočeši přijeli v hluboké noci domů, dnes budou odpočívat a zítra už se vydají pod Javorový.
Tygři smutní i proto, že už se v cíli viděli oni. Vypjatá bitva se rozhořela v nevídané drama v závěru třetí třetiny, kdy Servác Petrovský v čase 58:54 vstřelil vytoužený gól. V takové chvíli překonat Dominika Frodla? Úžasný pocit na straně jedné a totální zmar na druhé.
Frodl věřil trenérské výzvě
Jenže! Duchapřítomnost karlovarského tábora přinesla trenérskou výzvu s poukázáním na ofsajd. Už v reálu se zdálo, že Filip Sandberg s pukem na holi vjel do útočné zóny o něco později než Petrovský na křídle. Částečně i díky tomu se slovenský útočník dostal před branku a puk propašoval za Frodla.
Asi po dvou minutách přezkumu hlavní sudí rozpažili a euforie v liberecké aréně spadla k bodu mrazu. „Nic moc pocit po gólu, ale tušil jsem, že by ofsajd mohl být. Věřil jsem, že náš skvělý videokouč Ben Sequens to najde, zařídil nám už asi pět odvolaných gólů, děkujeme mu,“ usmíval se Frodl.
Liberecký Petrovský vůbec prožíval složité momenty. Byl to on, kdo v 53. minutě po dravém průniku trefil tyčku karlovarské branky. Oba gólmani předváděli výtečná představení. O něco víc práce měl Frodl (28 zákroků), musel být častěji ve střehu. Na druhé straně Petr Kváča (20) neměl tolik práce, ale možná řešil o něco víc složitějších situací. Už v první třetině liberecký brankář fantasticky zabránil skórování Radku Čípovi a Adamu Lukošikovi během asi pěti sekund. Obrovskou šanci domácích pak ve 36. minutě zahodil Adam Najman, střela odletěla úplně mimo.
Hrálo se neskutečně svižně, první třetina byla odehrána za 25 minut, což je v extralize unikát, o to víc zarážející počin v play off. Došlo i na neobvyklou situaci, kdy Petr Tomek po hitu Radima Šimka v 6. minutě přišel o helmu, pádil na střídačku, kde zůstal sedět bez hry až do 12. minuty. Celou dobu se totiž nepřerušovalo a nikdo ze spoluhráčů neměl možnost mu ji dovézt na lavičku.
Zápas pádil a dopádil až do nastavení. „Rozhodla jedna střela, takže to pocity jsou těžké. Při tom gólu jsem byl v rozkleku, chtěl co nejvíc vystrčit rameno, ale on to trefil. Kdybych tam byl o trochu dřív, tak jsem to stihl, ale bohužel,“ litoval Kváča.
Pohled Miroslava Horáka
Riziko křivdy
Chápu arbitry Jeřábka s Ondráčkem, kteří nechtěli do Game 7 zbytečně zasahovat a řídili jej jinak, než se obvykle řídí v základní části. Zvolený plán se dlouho dařil, fungoval. Utkání nebylo rozkouskované, parádně odsýpalo, hrál se výborný hokej. Oba týmy si boj o všechno rozdávaly na férovku. Jenže takové vedení zápasu má i svá úskalí. Dříve či později přijde ožehavý moment, který vyloženě smrdí vyloučením. Jindy ho jako faul posoudíte, tady to přejdete, protože zkrátka „dnes“ je to benevolentnější a už to tak chcete nechat běžet do konce. Horší je, pokud Beránkovo držení Šimka či jeho hole má klíčový vliv na jediný a vítězný gól. Jedna křivda pak pocáká jinak perfektní pruhovaný výkon.