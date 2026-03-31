Šéf Hanáků Fürst: Aréna by rozjela novou epochu olomouckého hokeje. Volala Jihlava?
Nová dynamika a hokejová éra pro Olomouc? Na Hané se konečně rozpohybovala akce s výstavbou moderní multifunkční arény. „Olomoucký hokej by to vystřelilo úplně někam jinam,“ tvrdí Erik Fürst. Majitel a generální manažer kohoutů v rozhovoru pro deník Sport a web iSport vykládá o všem možném, co souvisí s jeho týmem i klubem a vlastně celou extraligou. Vrací se i k nedávným zvěstem, že prvoligová Jihlava učinila nabídku na odkup extraligové licence.
Vtipů o tom, že památkáři nikdy nenechají zbourat olomouckou plechárnu, protože pamatuje dobu, kdy měl Žižka obě oči, je celá řada. Některé hlody pobaví, jiné méně i z toho důvodu, že je hodně dlouho po dvanácté. Sázet věčně na specifické prostředí studeného zimáku, který dodá pár bodů navíc do tabulky, neobstojí už ani u místních. Natož u GM Erika Fürsta.
Před rokem jste soutěž zachraňovali v baráži proti Jihlavě, letos jste si sáhli na předkolo. Byly to pro vás menší nervy?
„Loni jsme se tři čtvrtiny sezony ocitali úplně jinde než v jejím závěru. Pak nám ovšem popadali hráči, zraněných bylo hodně a podle toho vypadal i závěr základní části. Ten byl špatný. Vzhledem k tomu, jak se extraliga vyrovnává, jsem si jistý, že každý další rok bude napínavější a napínavější.“
Od Olomouce se obecně a dlouhodobě očekává, že bude spíš dole. Štvou vás ty prognózy a přál byste si relativně klidnější sezonu, anebo si říkáte, že každý ročník s udrženou extraligou je dobrý?
„Soukromě si myslím a nechci to vůbec zakřiknout, že bychom olomoucký hokej mohli posunout výš. Pokud tedy správně čtu situaci kolem výstavby nové arény a úmyslů investora. Ten má v plánu vedle velké haly postavit i menší tréninkovou, takže by celý zdejší hokej mohl vypadat a fungovat výrazně jinak. Věřím, že pak by se podmínky, vzhledem k možnostem řady jiných klubů, trochu srovnaly. Pravdou je, že jsme klub s jedním z nejmenších rozpočtů, ne-li vůbec nejmenším v nejvyšší soutěži.“
Na to se dá říci i to, že z minima těžíte maximum. Olomouc si vydobyla pověst týmu, proti kterému chce málokdo hrát. S výjimkou loňska se umísťujete před movitějšími kluby.
„Určitě bychom příště zase chtěli vystřelit výš, stejně jako jsme vystřelili výš roky předtím. V extralize se objevuje čím dál víc velice kvalitních hráčů, soutěž je jednou z nejkvalitnějších v Evropě. Ne vždy rozhodují peníze a jeden z té čtrnáctky musí skončit poslední. Pokaždé záleží, zda je mančaft správně poskládaný, zda je zdravý a nezraní se vám klíčoví borci.“
Olomouc momentálně nezná jméno hlavního kouče. Jak to tedy je?
„Mám rozdělaná jména, ale není nic podepsaného. Vzhledem k mé pověrčivosti si je nechám pro sebe.“ (usmívá se)
O odchodu Róberta Petrovického do budějovického Motoru se vědělo dlouho dopředu. Mělo to vliv na průběh sezony a chod týmu?
„Tak jak v odehrané sezoně víte, že odejdou hráči, tak víte,