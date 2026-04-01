Nová aréna v Olomouci: luxus za dvě miliardy. Kolik by mělo přispět město a kraj?
Za projektem multifunkční arény, o níž šéf olomouckého hokeje Erik Fürst mluví v rozhovoru pro deník Sport a web iSport jako o startérovi nové epochy, stojí developer Richard Morávek. Celý projekt dala dohromady jeho firma Redstone a má být součástí plánované čtvrti Nová Velkomoravská.
Náklady na stavbu hanácké dominanty, jejíž součástí by měla být i druhá tréninková hokejová plocha a hala pro míčové sporty, se oproti původním předpokladům vyšplhaly na současných 2,1 miliardy korun. Původní suma činila 1,85 miliardy.
Investor rovněž navýšil požadavek po radnici na roční příspěvek z necelých 37 milionů korun na současných 43,7 milionu a po dobu třiceti let od zhotovení stavby. Dalších více než 7 milionů korun by mělo posílat krajské hejtmanství. To byla původní představa, podle posledních zpráv je kraj ochotný přispět 16 miliony ročně, čímž by se snížila požadovaná suma po městu Olomouc.
Počítá se, že v aréně najde domov olomoucká hokejová organizace, která by tu ročně odehrála minimálně 26 extraligových utkání. Kapacita na hokej by měla činit cca 7500 diváků, ale může být i vyšší. V plánu jsou kulturní akce, předpokládá se zhruba 24 akcí ročně a několik dalších společenských, dohromady přinejmenším padesát událostí na celostátní úrovni. V podzemí arény se uvažuje o zhruba 1200 místech pro parkování.
Olomoucká radnice původně plánovala realizaci vlastního projektu, jenž by se zbudoval na ploše starého zimního stadionu v centru města. Ze záměru však sešlo a město začalo o stavbě arény jednat s Morávkovou firmou. V minulých dnech byl krajskými radními schválen návrh memoranda o spolupráci s firmou Nová Velkomoravská z developerské skupiny Redstone. Nástin projedná na konci dubna krajské zastupitelstvo.
Pro olomouckou radnici již byla firmou Newton Business Development dokončena tržní analýza multifunkčního stánku. Ta bude nyní projednána s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.