Malík po vyřazení Plzně: Bojovnost upřít nejde, jenom… Co řekl o zájmu z NHL?
Inkasoval jen jednou, přesto musel kousat tvrdou porážku. Gólman Nick Malík dlouho držel hokejisty Plzně ve hře o postup, nakonec Škoda ztratila vedení 3:1 na zápasy nad Spartou a po druhém místě v základní části končí už ve čtvrtfinále. „První, pátý a šestý zápas jsme jim darovali. Končí se dřív, než bychom všichni chtěli,“ litoval nejlepší gólman dlouhodobé fáze soutěže. Co řekl o údajném zájmu z NHL? Program play off extraligy ZDE>>>
Nedosáhl na jediný puk. Nick Malík v sedmém zápase inkasoval jen ve dvojnásobném oslabení, pak branku zamknul. V závěru mohl jen přes celé hřiště a posléze i z lavičky sledovat marné dobývání sparťanské klece. „Je to asi trošku frustrace, určitě. Koukám na to, vím, že kluci to umí, a nepadá to tam, odráží se to všude možně. Ve druhé třetině bylo nastřelené břevno. Je to smůla, určitě nás to mrzí,“ vykládal po vyřazení.
Je pro brankáře velká bezmoc, když spoluhráčům nemůže vepředu pomoct?
„Prohra 0:1 je asi nejhorší způsob. Ale frustrace… Já dělám svoji práci, snažím se na to soustředit. Já se snažil dělat týmu co největší šanci vyhrát každý zápas. Myslím, že to jsem taky splnil, bohužel gól jsem dostal já.“
Co jste prožíval bezprostředně po vypadnutí se Spartou?
„Je to škoda. O to mě to mrzí víc. Já do každého zápasu v sérii šel s tím, že ani nejdu vyhrát, když to řeknu blbě, jdu tam pochytat prostě úplně všechno. Snažil jsem se týmu dát každý zápas co nejvyšší šanci na to vyhrát. Bohužel to nevyšlo. Nemrzí mě ani to, že jsme vypadli, spíš, že jsme Spartu fakt měli naťuklou. Nastavení celého týmu… Kluci to ví, víme to všichni, prostě jsme to nebyli my. Když to řeknu blbě, první, pátý a šestý zápas jsme jim darovali. Darovat tři zápasy v sérii na čtyři vítězství, je hodně.“
Čím to bylo? Špatné nastavení v hlavě?
„Netuším, asi možná jo, nervozita. Víme, že máme naťuklý tým, jako je Sparta… Těžko říct. Nemyslím, že by se na to někdo vykašlal nebo nebojoval. Bojovnost upřít nejde. Bylo tam úplně všechno. Jenom trochu haprovaly systémové věci. Šli jsme do zápasu 0:1, hráli jsme moc dobře, bohužel jsme jenom nedali gól. Tak to prostě je.“
Projevily se i zkušenosti? V týmu jste měli hráče, kteří hráli extraligové play off poprvé.
„Asi možná jo, zkušenosti hrají obrovskou roli. V určitých momentech z toho Sparta může těžit. Ale pro ně to musela být strašně nepříjemná situace. Na papíře jsme asi byli trošku outsider, ale u nich doma jsme je dvakrát porazili. Měli nůž na krku. Sice si říkali, že nemají co ztratit, ale myslím, že ztráta by byla hodně velká. Jsou to jenom takové fráze. Už Kladno je docela hodně potrápilo... Jestli měla nervozita být, tak na jejich straně. Bohužel, poprali se s tím dobře, klobouk dolů. Kdybychom hráli jako v sedmém zápase i v těch předešlých, možná by to tak nevypadalo. Ale drželi se systému, všichni makali na sto procent, všichni dělali roli, co mají. Asi i proto sérii otočili a postupují dál.“
Rozhodující gól padl při hře tří proti pěti, Filip Chlapík to měl do úplně odkryté branky. Je taková situace noční můra pro gólmana?
„To bych asi ani neřekl. Je to jenom o tom přečíst to trošku líp. Je samozřejmě těžké, když víte, že tam mají pět frajerů, o kterých víte, že umí vystřelit. Od každého z nich to může vyletět. Věděl jsem, že musím zůstat co nejvíc na nohách. Ale Špaček je pravák, měl hokejku dovnitř, udělal krok dopředu a natáhl si to. Trošku se mi odkryl, bek mi trošku clonil a on si to potáhl kolem něj, aby mohl střílet. Potom to dával Chlapíkovi, který na to čekal celou dobu. Pět na tři, zvlášť s takovým týmem, který kvalitu má, je hodně nebezpečné. Kdybychom to ubránili, mohl to být zlomový moment zápasu.“
Během série jste ukazoval, jak vám na úspěchu záleží. V šestém zápase jste se nebál spoluhráče zpucovat u lavičky, když jste nebyl spokojený.
„Máme strašně moc videí, věděli jsme, co chceme. A začne zápas a jsou tam situace, které jsme si pouštěli před pár hodinami, a stane se úplný opak, než co jsme si řekli, že chceme dělat. Člověka to vytočí. Pramení z toho chyby, ubývají síly, potom tam byl faul na základě toho, že se udělala chyba. Je to frustrace. Ale není to úplně, že bych po hráčích řval a něco jim vytýkal. Každý ví, co má dělat, kluci ví moc dobře, jak hrát a co dělat. Spíš jsem je chtěl nakopnout a trošku povzbudit. Postup byl na dosah. Je škoda, že jsme to nedotáhli.“
Jde celkově hodnotit sezonu pozitivně? Základní část byla skvělá a skončili jste druzí, ale v play off končíte už ve čtvrtfinále.
„Základní část byla super, udělali jsme první čtyřku, což je úspěch. Ale končí se brzo, dřív, než bychom všichni chtěli. Zvlášť jak se série vyvíjela, jaký byl průběh. O to víc to mrzí. Ale je to asi trošku jiný pocit než minulý rok. Je to strašná škoda. Vedete 3:1 nad Spartou, co víc chcete? Potom prohrajete… Nevím, co k tomu říct. Bojovnost nejde popřít, ale bohužel jsme nebyli nastavení hlavami na pátý a šestý zápas, a to rozhodlo sérii.“
Co váš čeká teď? Pauza od hokeje a zase příprava na další sezonu?
„Určitě tady nějakou chvilku pobudu, než budeme mít setkání se sponzory a fanoušky. Potom asi nějaká dovolená. Uvidím, jak tady bude začínat letní příprava. Určitě trošku vypnu od hokeje, ale potom se zase naběhne na přípravu na příští rok.“
Během sezony létalo éterem hodně spekulací, že by o vás mohl být zájem z NHL. Řešíte to nějak?
„Já vůbec o ničem nevím. Jestli tam něco je, agent mě tím asi vůbec nechtěl zatěžovat. Teď si třeba zavoláme, řekne mi, kdo ho kontaktoval, nebo ne. Ale zatím nic nevím. Tohle téma asi teď ani nechci řešit.“