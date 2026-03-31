Chlapík opravdu vyzrál, chválil Jandač kapitána Sparty. Plzeň podle něj potřebuje střelce
S hokejisty se na dlouhé minuty zavřel v kabině, kde probíhalo první hodnocení sezony, pak se hlavní trenér Plzně Josef Jandač posadil před novináře a dlouze odpovídal na dotazy. Nešlo o naučené fráze, ale o upřímné zamyšlení a ukázku toho, jak zkušený kouč přemýšlí o hokeji. „Vypadnutí je vždycky zklamání, ale hlavně zkušenost. Mužstvo je v přestavbě,“ upozorňoval kouč po pádu se Spartou v sedmém zápase čtvrtfinále play off. Program play off extraligy ZDE>>>
Byl to jeden z příběhů letošního play off. Sparta nezvládla sedm sedmých zápasů v řadě, kouč Josef Jandač neuspěl ve stejné disciplíně čtyřikrát. Pondělí přineslo rozuzlení. Pražský klub černou sérii prolomil, kouč Plzně dál čeká na triumf a pro jeho mužstvo sezona končí. Trenér přesto hovořil i o pozitivech.
„Povedla se nám dobře základní část. Liga je hrozně vyrovnaná, kvalita jde hodně nahoru. Ceníme si, že v konkurenci jsme se dokázali prodrat do první čtyřky a vyhnout se předkolu. A zahrát si po dlouhé době čtvrtfinále. Pro mě je play off spíš až čtvrtfinále než předkolo,“ vyprávěl Jandač.
„Paradoxně jsme si vytvořili ze druhého místa dobrou výchozí pozici… a narazíme na Spartu. To bylo trošku kuriózní,“ dodal.
Plzeň v klíčovém zápase padla 0:1, v týmu nenašla ani jednoho hráče, který by překonal brankáře Josefa Kořenáře. Znovu se projevila bolest, která srážela Škodu už v minulém ročníku. V sedmi západech dali Západočeši jen 11 gólů. „Obecně je mužstvo dobré. Je to pracovité a poctivé mužstvo. Pak jsou ale určité věci, které se nenaučíte. Plzeň prostě potřebuje střelce, který to v těchhle rozhodujících momentech vezme na sebe a rozdílové góly dá,“ měl jasno Jandač. „Mužstvo je tak pracovité i systémové, že potom třeba výsledek 1:0 dokáže udržet,“ doplnil.
Jako příklad toho, o čem mluví, se nebál použít právě Spartu, s níž Plzeň ve čtvrtfinále hrála. Kouč vyřazeného týmu s respektem mluvil hlavně o kapitánovi soupeře Filipu Chlapíkovi. „Chlapík neskutečně táhne Spartu, Krejčík má play off výborné, umí ho hrát. Hraje jich hodně, mají turnaje, mají mistrovství světa, Chlapík jel na olympiádu. Těmihle zápasy se to učí,“ vyjmenovával Jandač.
„Opravdu vyzrál v hráče. Nechá si nabančit hubu, neoplácí, je disciplinovaný. Drobnosti, které se skládají, a potom se z těchhle hráčů stávají rozdíloví. Plzeň potřebuje, aby si těmihle zápasy taky prošla. Máme tady spoustu mladých kluků, kteří hráli poprvé play off, a přitom nás táhli. Z těchhle kluků se postupně můžou stát lídři. Otázka je, jak dlouho v Plzni vydrží,“ tvrdil.
Další otázkou zůstává, zda u dalšího vývoje bude i sám Jandač. Ke Škodě nastoupil před předchozí sezonou a teď se bude rozhodovat, kudy se vydá dál. Hodně hlasitě se mluvilo o reprezentaci, ale Jandač podle svých slov žádnou nabídku nedostal.
„Po každé sezoně s přibývajícími roky si to potřebuju sám vnitřně zanalyzovat, abych udělal rozhodnutí, které bude správné pro mě i pro tým, který koučuju. Já se tady cítím dobře, spolupráce je výborná, práce s kluky mě bavila. Teď bude čas na to, abychom si to zanalyzovali a řekli co a jak dál. Jak dál směřovat Plzeň, jak dál ji učit, jak dál ji posouvat, aby v takových zápasech byla lepší,“ prohlásil zkušený kouč o své budoucnosti v Plzni.