Kořenář: Nůž na krku nám asi prospěl. Hráli jsme jinak a nepřemýšleli o blbostech
Patřil k hlavním strůjců postupu hokejistů Sparty. Podle brankáře Josefa Kořenáře byla pro postup do semifinále play off klíčová změna nastavení. „Po třetí porážce jsme začali hrát jinak a bylo to vidět,“ líčil před novináři po čtvrtém vítězství v sérii s Plzní, v níž pražský celek poprvé v historii prorazil bariéru utkání číslo sedm.
O Spartě už se nebude říkat, že tyhle mače neumí zvládnout. Hráči po vítězství svorně tvrdili, že tolik propírané prokletí sedmého zápasu šlo mimo ně. Josef Kořenář v něm dokonce vychytal čisté konto. O tom, že Sparta do té doby ještě ani jednou neuspěla, prý ani netušil.
„Až před zápasem jsem o tom někde četl,“ povídal. „Je to ale informace spíš pro vás (novináře), kdo to hodně sledují. Určitě je ale dobré, že jsme tuhle nechvalnou sérii prolomili. Teď už to třeba bude zase opačně. Je asi hodně individuální, jak kdo sedmý zápas vnímá. Já jsem nepocítil, že by něco bylo jinak. Přece jen už jsme předtím proti Kladnu v téhle situaci jednou byli za stavu 1:2. A nemusí to letos být ani naposledy. Důležité je si nic nepřipouštět. Je to další zápas, my zvládli tři za sebou. I pro nás jako tým dobrá vizitka,“ přemítal 28letý gólman.
Pražané měli během play off nůž na krku už pětkrát. V sérii s Plzní vyjela za kritického stavu na led jiná Sparta. „Že bychom řekli, ať příště proti Pardubicím prohráváme rovnou 0:3 na zápasy?“ rozesmál Kořenář novináře. „To asi ne… Ale někomu i pomohlo, že do toho šel buď, anebo. Někdo to nazval nožem na krku. Člověk nepřemýšlí o blbostech, když to tak řeknu, provádí věci automaticky a dělá všechno, jak má. Aspoň já to tak mám. Nám to asi v téhle sérii prospělo,“ řekl.
Spousta provozu
K výhře 1:0 v sedmém duelu na plzeňském ledě pomohl 26 zásahy. Zejména v závěru při tlaku Indiánů měl několik těžkých zákroků. Taky dost pomáhali spoluhráči před ním. „Před bránou je spousta provozu a ne vždycky je vidět na modrou čáru. Když už puk nevidím a někdo ho zblokuje, je to pro nás jedině plus. Co projde, snažím se chytit,“ pokračoval Kořenář.
Právě v tom spočívala proměna Sparty během čtvrtfinálové série. Jakmile pod ní začaly pukat ledy, šla do všeho s větším nasazením a důsledností. „Od stavu 1:3 (na zápasy) jsme se trošku změnili. Nechci říct taktiku, ale přístup k zápasům. Myslím, že to mohl poznat i člověk u televize. Určitě se mluvilo o zodpovědnosti, lepší práci pro tým, než pro jednotlivce. Všichni tomu dali všechno, aby tým byl na prvním místě, což se nám vrátilo.“
Vítězství v sedmém dějství bylo pro sparťany přece jen něčím novým. Kořenář přiznal, že hráči v kabině skoro nevěděli, jak slavit. „Trochu mi to tak přišlo, že nevíme, jak se to slaví. Ale super pocit, i když únava je hodně znát. Potřebujeme si odpočinout a myslím, že oslavy by měly být až za pár dalších týdnů,“ uvedl s úsměvem.
Na suveréna základní části z Pardubic můžou jít sparťané víc uvolnění. Tím spíš, že za sebou mají dvě velmi bitvy, které museli vyhnat až do krajnosti. „Budou to zase jiné zápasy, ale úplně stejný styl hokeje. Proti nim máme v nohách hodně utkání. Ale věřím, že když budeme hrát minimálně jako tři čtyři poslední zápasy, mohlo by to být dobré. Popereme se o to, jako jsme se prali doteď,“ slíbil Josef Kořenář.