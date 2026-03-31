Pane Holoubku, do Třince bychom se rádi proletěli, vzkazuje Frodl se smíchem
Osa Frodl, Beránek, Černoch? To je karlovarský poklad. K tomu přidejte faktor X v podání Petra Tomka, na elitní kvartet nabalené další součástky a v kostce máte po kupě stroj, který může být složitou písemkou i pro pardály z Třince, kteří se v play off cítí jako doma. „Máme tady pořád rozpracovanou práci," vzkazuje Ocelářům Dominik Frodl, čaroděj z hokejové klece.
Karlovy Vary se prorvaly do semifinále poprvé od zlatého roku 2009, jak moc si toho považujete? A zároveň je na vás vidět, že s úspěšnou cestou nechcete skončit…
„Přesně tak, cesta nekončí. Ale tenhle postup je obrovský úspěch! Pro někoho je semifinále rutina, pro naši menší organizaci je to krom těch dvou někdejších finálových let něco, co se nikdy nepovedlo. Osobně to považuju za ohromný úspěch. Budeme bojovat dál.“
Nehrozí uspokojení, že máte v uvozovkách splněno?
„Dvakrát v sezoně jsme Třinec porazili, měli jsme stejně bodů jako oni nebo o bod míň. Bude to zase válka. Pokud budeme hrát jako doteď, můžeme být úspěšní.“
Považujete se i za rodinný klub? To bývá ta nálepka menších klubů. Ale vy mi jako rodina přijdete, vztahy v kabině máte neskutečné.
„Teď jsme určitě byli rodinný klub, protože nás v play off moc nebylo, furt nám někdo chyběl… (směje se) Navíc nám před mistrovstvím světa dvacítek odešel Vojta Čihař. Byli jsme minus jedna, pak se nám zranilo plno hráčů včetně Beryho, který se neskutečně vrátil. Jeho návrat náš tým strašně nakopl. Viděli jsme jeho odhodlání, vrátil se dřív, než všichni čekali. Naše mužstvo z toho načerpalo obrovskou sílu a víru, že se nám postup může povést. Bery je naším nejlepším střelcem, takže když nehrál, strašně chyběl. Stejně jako když Liberci nehrál v šestém zápase Radim Šimek, všichni tvrdili, že je to obrovská ztráta. My bez Beryho odehráli skoro celé play off.“
Po dvou vynikajících výkonech a výhrách v Liberci jste doma dvakrát padli a pak i potřetí pod Ještědem. Co vás dostalo a nakoplo zpátky?
„Liberec má obrovskou kvalitu, nás všichni spíš podceňovali a nebrali za favority. Ale má to logiku, oni mají na papíře víc větších jmen. My potvrzujeme celou sezonu, že když hrajeme náš bruslivý a rychlý hokej se skvělou obětavostí, můžeme být úspěšní. Klobouk dolů před klukama.“
Bral jste cestu play off i jako svou osobní výzvu? Vzít si mančaft na záda a dostat ho aspoň do semifinále? Anebo jste se soustředil čistě na chytání puků?
„Abych se nikoho nedotkl, ale mám za to, že Čeče, Bery a já jsme tváří klubu a chtěli jsme tady něco dokázat. Máme tady pořád rozpracovanou práci. Já se cítil od začátku skvěle. Liberec měl hodně střel, po většinu zápasů byli jako by lepší, ale my to týmovým výkonem a obětavostí zvládli a vepředu je vždycky kousli.“
A co mi povíte na Petra Tomka? Nečekaný týmový faktor X? Leckdo čekal, že tahle hvězdička časem zhasne, ale on řádí čím dál víc…
„To je prostě borec. V mých očích v celé sérii největší hokejista. Jakmile dostal puk, tak co si s ním v sedmnácti letech dovolil… Dával důležité góly. Přejeme mu a držíme palce, ať takhle hraje dál.“
V prvním duelu měl ohromnou kliku, když na poslední chvíli cuknul a přežil nájezd libereckého Weatherbyho. Stačilo málo a mohli jste o něj přijít.
„Jak říkáte, šlo o centimetry. Naštěstí to dopadlo dobře. Pak měl díky tomu prostor rozhodnout v sérii dalšími góly.“
Věříte, že byste se na semifinále do Třince mohli přiblížit letadlem, abyste ušetřili síly?
„Nevím, můžu se zkusit majitelů zeptat, jestli nám nedají nějaké letadlo. Pan Holoubek, bývalý majitel, tam něco má, ale nevím, jak je to velké. Tímto ho zdravím a vzkazuju, že bychom se rádi proletěli…“ (směje se)