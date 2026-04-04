Faktor Tourigny, poklad ze Žiliny: Jsem šťastný, že se živím hokejem, tak se pořád usmívám
Tahle koupě byla majstrštyk. Až se divíte, že se musel prokousávat slovenskou extraligou (při vší úctě), aby se dočkal uznání. Miguel Tourigny, možná nejkreativnější bek nejvyšší české soutěže. V pátek večer se opět náležitě připomněl, dvěma góly za stavu 1:1 zlomil odpor Sparty a rozjel pardubickou jízdu k celkové palbě 6:2. Ne, semifinálová série Pardubic se Spartou teprve napíše klíčové kapitoly, ovšem jeden z režisérů vypjatých bitev už je znám…
V tvrdé zámořské konkurenci byl jedním z milionu, do NHL se neprocpal, do značné míry i vinou fyzických parametrů. K údaji 173 centimetrů by potřeboval ještě aspoň deset, spíš však patnáct čísel proto, aby o něm v elitní světové lize vůbec uvažovali a neodpinkli ho při prvním pohledu.
Takže vsadil na Evropu, před čtyřmi roky si plácl s Trenčínem. Po roce se vrátil domů, zkusil to v ECHL, což je až třetí úrovňový stupeň po NHL a AHL a dost často boj o zdraví. Hlavně tam hrajete skoro zadarmo.
Takže se po sezoně znovu hlásil na Slovensku, tentokrát v Žilině. S tím, že snad prorazí na starém kontinentu. Do Žiliny se jednoho dne vydaly i pardubické skautské oči. Mířily však původně na někoho jiného. Jenže Tourignyho šikovnost zaujala, a tak věčně usměvavý mládenec dostal laso. Původně se s ním počítalo i do béčka a bude se vidět…
Tourigny rychle zaujal, myšlenky na odsun do Chrudimi vzaly hbitě za své. Po pár extraligových kolech vám muselo být jasné, že tenhle chlápek je tedy něco. Něco, co tady nebývá k mání. Přestože není vysoký, svoje defenzivní úkoly zvládne velmi slušně. A ta nadstavba!
Skvěle vidí hru, umí parádně s pukem, tudíž s velkou hráčskou kvalitou vedle sebe jde i jeho hokej a reputace nahoru. Baví vás jeho bezprostřednost, skoro až dětská radost z hokeje. Nedělá si z ničeho starost, baví se hrou. „Já prostě rád hraju hokej, proto se pořád usmívám. Jsem moc šťastný, že se živím hokejem, takže si užívám každý den svého života,“ vykládal po páteční výhře nad Spartou. Zase měl rohlík v obličeji.
Ten moment, kdy projel celým kluzištěm, zmátl Michaela Špačka s Jakubem Sirotou a ve finále akce i Josefa Kořenáře, brala dech.
Deset tisíc pardubických fanoušků mělo v tu chvíli mejdan. „Bylo to příjemné, dal jsem hezký gól,“ nedělal, že ne. „Víte, dát dva góly je zábava, ale hlavně chcete vyhrát. Já se hlavně snažil ze všech sil pomoct týmu vyhrát. A to je vše,“ pokrčil rameny. „Celkově to byl hodně dobrý zápas, ale už je po něm a teď je důležité se výborně připravit na sobotní utkání,“ zaúkoloval.
Po příchodu si ho vzal do péče Mandát
Po triumfu 6:2 už zase spousta lidí vidí Dynamo ve finále, ale nikoho takového nenajdete v pardubické kabině. Sobota může vypadat i dopadnout úplně jinak. „Bude to opět dobrý a tvrdý střet. Oba týmy mají velkou kvalitu, takže si musíme vzít ponaučení z toho, co jsme napoprvé předvedli. Musíme dál makat a pak se dobré věci stanou,“ tvrdil Tourigny.
Byl však rád, že Dynamo nemělo problémy se zápasem, na který čekalo po rychlém skolení Komety, zatímco Sparta se lopotila s Plzní v sedmi zápasech. „Samozřejmě, dva týdny volna je docela dlouhá doba, ale jde o to, že vždycky se musíte vrátit ke svým rutinám. A všechno pak bude v pořádku,“ dodal Tourigny.
Toho si vzal do péče po jeho loňském příchodu útočník Jan Mandát. Nebyla to náhoda, nýbrž záměr. „Sedíme vedle sebe v kabině, Miguel vedle angličtiny mluví i francouzsky, já taky díky tomu, že jsem tam dva roky hrál. Takže jsem si ho posadil vedle sebe, abych mu tady hlavně ze začátku pomohl. Máme dobrý vztah,“ ujistil.
Tourignyho si rychle oblíbil. Ono to ani jinak nejde. „Je to dobrý kluk, pořád mladej, takže je potřeba ho pořád tvarovat. Ale je pořád usměvavý, hodně energický.“
Mandáta baví i Kanaďanův pohyb po ledě. „Má skvělé bruslení, z toho těží. Moc nepřešlapuje, skoro to vypadá, že nejede, ale je přitom hrozně rychlý,“ kroutí hlavou. „Je to skvělý hráč, jsme rádi, že ho tady máme.“
Když dostal v pátek večer kouč Filip Pešán otázku, zda by ho před rokem v létě napadlo, že posila z Žiliny bude servírovat takové delikatesy jako proti Spartě, přikývl. „Miguel je výborný pohyblivý hráč, není to první akce, kterou takto předvedl. Takže ano, čekal bych to už loni.“
A Sparta může v sobotu čekat další hokejové pochutiny frankofonního Kanaďana.