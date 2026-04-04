Třinec - Karlovy Vary 5:4. Euforie Ocelářů! Velký obrat dokonal v poslední minutě Kovařčík
Vypadalo to s nimi bledě. Že se do Karlových Varů pojede za stavu 1:1 na zápasy, brala většina zainteresovaných ještě v polovině druhé semifinálové partie jako naprostou samozřejmost. Jenže v závěru druhé části se Třinec nepříznivému osudu vzepřel. Andrej Nestrašil načal velkolepý obrat, na který budou pod Javorovým vrchem ještě dlouho vzpomínat. Energie si na zdlouhavou cestu domů vítězství nepřibalila, v sobotu padla 4:5 a v příštím týdnu bude dohánět dvouzápasové manko.
Po páteční vřavě, kterou ovládli Oceláři 3:1, karlovarský kouč Pavel Patera překvapil. V tomto play off už podruhé. Stejně jako v pátém čtvrtfinálovém utkání v Liberci poslal do brány Daniela Krále, jenž zaskočil za Dominika Frodla, obvyklou a neotřesitelnou jedničku. „Máme dva skvělé gólmany a do zápasu šel King,“ zdůvodnil Patera své rozhodnutí.
Dvaadvacetiletý gólman do 38. minuty zářil, třinecká útočná legie na něj dlouho hledala recept. Zdálo se, že tah s Králem posune Západočechy mnohem dál než o jedno pole na šachovnicovém place, nicméně třinecký soubor předvedl dokonalý šach mat.
Přitom zkraje 27. minuty zvyšoval David Šťastný ukázkovým vikýřem na 4:1. Pro Marka Mazance tak práce předčasně skončila, po více než dvou a půl měsících šel v extralize do akce Ondřej Kacetl. Fantom několika předešlých play off předvedl ve 33. minutě možná klíčový zákrok špílu, když lapil samostatný únik Ondřeje Beránka.
„Byl víceméně studený a hned předvedl zákrok zápasu. Kdyby to bylo 1:5, už by to bylo daleko. Pak jsme hráli fakt neskutečně, smekám před celým týmem,“ hlásil Michal Kovařčík.
Oceláři rázem dominovali, do konce druhé periody bylo na ledě jen jedno mužstvo. Nezapomenutelný obrat Slezanů načal Andrej Nestrašil, na kterého o minutu a půl později navázal David Cienciala. Mimochodem, centr čtvrté lajny skóroval ve třetím utkání za sebou.
Patera smutnil: Když Třinci něco nabídneš...
Krátce poté došlo mezi střídačkami ke značně kuriózní situaci. Když kotouč vyskočil mimo vyhrazené území, Tomáš Kundrátek s Richardem Nedomlelem ho usilovně hledali. „Gólový“ puk chtěli okamžitě vrátit do hry, jen aby nemuseli hrát s jiným. Ovšem pověrčivost tentokrát naštěstí pro Třinec nezafungovala. Právě Kundrátek totiž předvedl pět sekund před druhou sirénou precizní golfák a v této sezoně se trefil vůbec poprvé.
„Říkal, ať mu vezmeme puk,“ culil se mladší z bratrů Kovařčíkových. „Samozřejmě je to s nadsázkou, ale my jsme rádi, že mu to tam padlo. Věřili jsme, že jeho gól přijde, když to bude potřeba.“
Při odchodu do šaten před druhou pauzou několik hostujících hokejistů jen zlostně prásklo hokejkami. „Hráči nejsou hloupí. Oni moc dobře vědí, že to od nás nebylo poctivé a Třinci jsme to nabídli. A když Třinci něco nabídneš, dopadne to, jak to dopadlo,“ smutnil Patera.
Ve třetí části se už ale Karlovarští z nejhoršího dostali. Napomohl tomu i brankář Frodl, jenž nahradil vystřídaného Krále. „Kinga je mi úplně líto, protože jsme ho v tom nechali vykoupat. Půlku zápasu chytal výborně, ale potom jsme mu vůbec nepomohli. Potřebovali jsme impulz,“ líčil Patera.
Nulu však Frodl neudržel, čtrnáct sekund před poslední sirénou rozhodl Michal Kovařčík. Ve Werk Areně se spustila lavina euforie, Oceláři jsou od finále už jen dvě výhry. „Víceméně jsem do toho jenom plácnul a ani jsem neviděl, kam to jde. Jenom jsem slyšel řvát celý stadion, tak jsem jel slavit. Euforie byla neskutečná,“ liboval si autor rozdílové trefy.