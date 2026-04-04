Pešán: Prokazatelný záběr jsem nenašel… My je máme, pošleme vám je, reagoval Nedvěd
Je to taková klasika. Situace zhruba padesát na padesát a podle toho, jak dopadne, tak tomu odpovídají i reakce. Pokud jde výrok arbitrů proti vašemu týmu, nechápete to a zlobíte se. Zatímco druhá strana se plně ztotožňuje s verdiktem pruhovaných mužů. Jeden takový svár se rozhořel ve druhém extraligovém semifinále mezi hokejisty Pardubic a Sparty. Na výsledek měl zásadní vliv. Takhle vyhrála Sparta 2:1 a srovnala sérii na 1:1. Vše mohlo být jinak.
Gólová teč Miloše Kelemena z 36. minuty prošla asi desetiminutovým zkoumáním arbitrů Stana a Vrby. Oba tábory sledovaly záběry na tabletech na střídačce, někteří hráči se dívali také, jiní o původně uznané trefě diskutovali na ledě. Až se v jednu chvíli utvořil kroužek sparťanů s hráči Pardubic a společně řešili, zda šlo o vysokou hůl, či nikoli. To se jen tak nevidí.
Na domácí straně zhlédli regulérní gól, na té hostující našli vysokou hůl. Tedy nad úrovní horní tyčky branky. Tak už to chodí.
Téma i pro oba hlavní trenéry, kteří vedle sebe hodnotí duel v útrobách stadionu. Po otázce na Filipa Pešána, zda obdržel od arbitrů dostatečné vysvětlení inkriminované situace, kouč odvětil: „Nesmím to komentovat. Ale viděl jsem ty záběry a prokazatelný záběr, že šlo o vysokou hůl, jsem nikde nenašel…“
V tom si vzal slovo vedle stojící Jaroslav Nedvěd: „My je máme, když tak vám je pošleme.“
Filip Pešán vtipnou vsuvku opětoval: „Tak si je necháme poslat od Sparty…“
Co končilo lehkým humorem půl hodiny po zápase, to přímo v reálu pardubický soubor pálilo. Hlavně Miloše Kelemena. Jeho postoj byl obdobný jako trenérův. „Gól byl uznaný a na střídačce nám bylo řečené, že není záběr, který by mohl prokázat vysokou hokejku. Pokud vím, pravidla hovoří o tom, že když na to není záběr, mělo by platit rozhodnutí z ledu. Bohužel…“
Nicméně sudí Stano s Vrbou dali najevo, že z řady záběrů našli dostatečný počet nepřímých důkazů, které je vedly k získání pocitu, že je třeba odvolat gól. Kdyby ne, zachovali by se jinak. Asi.
Proč asi? Veškeré pochyby by totiž pomohli rozmetat, kdyby se po utkání oficiálně vyjádřili do kamer a dalších médií a svůj naprosto klíčový verdikt odůvodnili. Na rozdíl od nejvyšší fotbalové soutěže však v hokejové extralize platí, že hlavní rozhodčí své zásadní výroky nechávají za zdmi své kabiny.
