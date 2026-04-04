Samozřejmě úplně na hov*o! Šťastný litoval ztráty vedení 4:1. Vary řeší, kudy dál
Třinec měli na talíři a s chutí porcovali šťavnatý pokrm. Karlovarští hokejisté vedli na ledě Ocelářů ještě ke konci 38. minuty 4:1. O 129 sekund později už byl stav srovnaný, vítězství si pak domácí vzali necelých čtrnáct sekund před koncem druhého semifinále extraligy. Útočník Energie David Šťastný po trpké prohře 4:5 zcela logicky těžce hledal slova. „Fakt nevím. Bohužel, za dvě minuty bylo srovnáno. Co víc říct?“ ptal se střelec hostů. Nakonec se přece jen rozpovídal.
Co se přihodilo Karlovým Varům při vedení 4:1?
„Těžko říct, co se stalo. Několikrát jsme v sezoně měli podobné výpadky. Bohužel jsme kvůli tomu ztratili bod v sérii, což nás mrzí. Zápas byl totiž skvěle rozehraný.“
Pomohl Ocelářům impuls v podobě výměny brankáře? Nebo jste naopak vy polevili?
„Nevím… Vedli jsme 4:1, o tři góly, asi jsme přestali být hbití, hlavou připravení. Já ale fakt nevím. Bohužel, za dvě minuty to bylo 4:4. Co víc říct?“
Byla aktivita domácích k nezastavení?
„Třinec hru otevřel, neměl co ztratit ani na co čekat. Z toho možná pramenilo, že jsme měli horší rozehrávku, nebo jsme nedostali puk k nim do pásma. Hned otáčeli puk, hrozili z toho. Těžko se mi zápas hodnotí. Ztratili jsme hlavu, nebyli jsme v tu chvíli v zápase, což nás položilo, oni vyrovnali. Prohráváme 0:2, jedeme domů, musíme uhrát další duel.“
V závěrečné třetině jste nicméně výsledek pořád měli ve svých rukou.
„Myslím, že třetí třetina nebyla špatně odehraná, měli jsme taky šance. Hodili jsme druhou část za hlavu, šli jsme do zbytku utkání s hlavou vzhůru. Bohužel jsme dostali gól čtrnáct sekund před koncem.“
Co takový direkt s mužstvem udělá?
„Určitě je to těžké. Ale play off se hraje na čtyři vítězné zápasy. Proto musíme výsledek hodit za hlavu, připravit se dál. V danou chvíli je to náročné, ale my musíme myslet do budoucna.“
Jde taky o hru zkušeností, kterých má Třinec objektivně víc?
„Těžko říct. V sezoně jsme ukázali, že zkušenosti máme, i když je kádr mladý, jsou v něm šikovní kluci. Nevím, jestli jde o zkušenosti, nebo ne. Teď je to každopádně na nás.“
S jakými úkoly a cíli jít dál?
„Určitě odehrát šedesát minut. Když jsme plnili plán, byli jsme v třineckém pásmu, vytvářeli jsme si šance, byli jsme silní na kotouči. Musíme vydržet celou dobu. V sezoně už jsme se s výpadky potýkali. Je to za námi.“
Potvrdili jste si při svých čtyřech gólech, že soupeře umíte přetlačit před brankovištěm? Všechny trefy z toho plynuly.
„Víme, že mají velké obránce, ale předbrankový prostor rozhoduje. Po minulém utkání jsme si ukázali, že jsme na screenu před gólmanem moc nebyli. Zlepšili jsme se a viděli jsme, že z toho góly padají. Je samozřejmě úplně na hov*o, že jsme takový zápas ztratili, ale máme se od čeho odrážet. Věřím, že sílu máme, a dokázali jsme si, že s Třincem hrát můžeme.“