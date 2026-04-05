Kluci tam padají po hubě, to je v play off strašně důležité, pochvaluje si střelec Řepík
Před desíti roky bojoval v týmu kouče Filipa Pešána a proti Spartě. Vítězně. Teď má Spartu na své straně a proti němu stojí hlavní kouč libereckých mistrů z jara 2016. Michal Řepík (37) v sobotu večer svítil jako tenkrát v tygřím úboru, dvěma sobotními góly při výhře 2:1 vrátil pražský výběr na roveň s Dynamem. Sparta perfektně zareagovala na páteční facku 2:6 a domů si odvezla naprosto otevřenou semifinálovou sérii (1:1 na zápasy). Svým způsobem se pokračuje od začátku.
Jak se zrodilo dorovnání pardubického náskoku?
„Nebylo to vůbec jednoduché. Hrajeme proti neskutečnému soupeři s neskutečnými hráči. Chtěli jsme odčinit úvodní porážku, odvézt si do Prahy stav 1:1, což se nám podařilo a jsme za to strašně rádi. Jeli jsme sem sice vyhrát oba zápasy, ale zase víme, proti jakému kádru na druhé straně stojíme. Bude to těžká série, na což jsme se připravovali. V pátek jsme prohráli, proto stav 1:1 určitě bereme… Ve druhém případě jsme hráli vcelku dobře do defenzivy, Kovy (Jakub Kovář) v bráně výborně! Kluci, co chodí na oslabení, tam padali po hubě. To je v play off strašně důležitý. Jedeme dál.“
Po dvou gólech přišla vedle radosti i úleva? Chvíli jste na ně čekal.
„Byl jsem rád. Od Kladna jsem nedal gól a vlastně ani bod. Některé zápasy byly z mé strany horší, jiné lepší. Ale neodráželo se mi to, nepadalo to tam. Jsem rád, že mi to tam spadlo teď. Na druhou stranu, pokud budeme vyhrávat, je mi to jedno. Zároveň vím, že musíme pomáhat naší první lajně podporou ve vstřelených gólech.“
Sparta předvedla výborný týmový výkon. Je to něco, co jste se museli postupně naučit?
„Jo, myslím, si, že jsme v tom lepší.“
Zdá se, že v play off rostete každým zápasem a soupeřem. Vnímáte to podobně nebo stejně?
„První série nám určitě pomohly, neměli jsme jednoduchý průběh, kdy jsme obraceli výsledek. Malinko nám to pomohlo. Máme ale strašný respekt k soupeři na druhé straně. Nesmíme dělat chyby, protože mají výborné hráče a víme, kdo proti nám stojí.“
Až kluci mi říkali, že mě trefil Červus
Patříte mezi nejzkušenější hráče týmu, vnímáte vlastní osobní odpovědnost za výkon a výsledek Sparty?
„Snažím se každý zápas. Jak říkám, občas to z mé strany bylo horší, občas byly zápasy oukej. Jsem rád, že v sobotním zápase jsem týmu pomohl.“
Překvapilo vás, že vás na samém konci utkání svalil tvrdou ranou Roman Červenka?
„To je play off, obě strany si nic nedarují. Já hlavně vůbec nevěděl, kdo to byl. Až kluci mi říkali, že mě trefil Červus. Patří to k tomu.“
Věříte, že jste se Pardubicím v odvetě navrtali do hlavy a našli možný způsob cesty, jak na ně vyzrát?
„Nevím, jestli jsme se jim navrtali do hlavy, to je otázka pro ně. Zatím jsme vyhráli proti nim jediný zápas, jedeme s pokorou do Prahy a budeme bojovat dál. Uvidíme, co z toho vzejde.“
Jak jste osobně prožíval dlouhé zkoumání Kelemenova gólu v prostřední třetině?
„Nebylo to úplně ideální, vypadli jsme trošku z tempa. Ale dobře, že gól neplatil.“
Ještě nikdy se nestalo, že by Sparta vyhrála semifinálový zápas s Pardubicemi. Věděl jste o tom?
„To vůbec nevím. Co bylo, to nás vůbec nezajímá. Je to historie, my žijeme dneškem, přítomností. Mezi námi a Pardubicemi je v posledních letech rivalita, v play off o to peprnější. Jak jsem zmínil, bude to ještě těžké. Dva dny si odpočineme, připravíme se na zápas a budeme bojovat.“