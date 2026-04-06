Trumf ze čtvrté brázdy. Hrál jsem i beka, směje se Cienciala. Jsem rád za každou pomoc
V kariéře už zažil, jaké to je skórovat v nejdůležitější možný okamžik. David Cienciala před dvěma lety v sedmém finále v Pardubicích zajistil Třinci pátý mistrovský titul v řadě. V minulém roce to sice Ocelářům neklaplo, nyní jsou však znovu postrachem. K semifinálové cestě do Karlových Varů si přibalili vedení 2:0 na zápasy. „Vždycky se mi hraje lépe v play off než v základní části,“ popisoval útočník, jenž se trefil už třikrát za sebou.
V pátém utkání v Hradci Králové zapsal kuriózní, ale o to důležitější gól. První semifinále proti Karlovým Varům pak David Cienciala rozhodl v přesilovce, nepovedenou ránu Oscara Flynna nasměroval do branky. Z pozápasového rozhovoru se ale omluvil kvůli dopingové kontrole.
K novinářům dorazil až o den později, krátce po velkolepém obratu, na němž se znovu podílel gólem. Když ve 27. minutě zvýšil karlovarský David Šťastný na 4:1, málokdo mohl vytušit, co se stane později. Oceláři obří manko smazali a čtrnáct sekund před koncem rozhodli. „Chytli jsme momentum a podařilo se nám dát tři rychlé góly. Ukázala se síla, jaká tady je,“ věděl Cienciala.
Třicetiletý útočník v play off skóroval potřetí v řadě. „Jsem za to rád, v prvních zápasech jsem měl taky hodně šancí. Mohlo to být ještě lepší, ale já jsem rád za každou pomoc, kterou týmu můžu dát. Někdy to tak je, že sezona nevyjde, ale pak se může otočit a gól přijde v ten nejlepší moment. Tak to v hokeji bývá, pořád je to týmová hra, kde je nás dvaadvacet,“ popsal.
Jenom zkušenost nevyhrává
Sedmé finále z posledních osmi sezon je pro třinecké hokejisty blízko. „Je to 2:0, ale hraje se na čtyři vítězné zápasy. Každý v týmu ví, jak je play off těžké. Ve Varech se začíná od nuly. Budou hrát doma, ale my se je budeme snažit porazit,“ měl jasno Cienciala.
V čem tkví největší síla Slezanů? Především v hráčské kvalitě a zkušenostech. Mančaft Borise Žabky je ostřílený, rozhodující bitvy v play off už zažil nesčetněkrát. To ale neplatí o Karlových Varech, které mezi kvarteto nejlepších postoupily po sedmnáctiletém čekání. Navíc s nejmladším extraligovým kádrem. „Jenom zkušenost však nevyhrává,“ poukázal třinecký odchovanec.
V průběhu vyřazovací části se usadil ve formaci s Danielem Kurovským a Matějem Kubiesou na křídlech. Právě nabitá čtvrtá lajna je dalším důkazem toho, proč jsou Oceláři v sérii napřed.
„Dokážu zastat každou pozici. Pod Vencou (Václavem Varaďou) jsem hrál i beka, což už bych nechtěl, ale nedělá mi to problém. A jestli mám hrát vpravo, vlevo nebo centra? Jsem schopen zahrát všechno, vždycky jsem byl k tomu vedený,“ dodal Cienciala.